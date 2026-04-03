Ashok Kharat Private Video: ढोंगी बाबा अशोक खैरात को सपोर्ट करके बुरा फंसी ममता कुलकर्णी, हफ्तेभर बाद भी हो रही हैं ट्रोल

19 minutes 34 seconds viral clip: Ashok Kharat की वीडियो की वजह से फंसी ममता कुलकर्णी
जनवरी में 19 minute 34 second viral video का वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद से ही प्राइवेट वीडियोज की तो जैसे झड़ी लग गई है. इस समय भी नासिक के बदनाम ज्योतिष Ashok Kharat के प्राइवेट वीडियोज वायरल हो रहे हैं. हालांकि पुलिस अब तक इन वीडियोज को 170 साइट्स से हटा चुकी है. बावजूद लोग इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ Ashok Kharat की वजह से ममता कुलकर्णी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं. कुछ समय पहले ही ममता कुलकर्णी ने इस आदमी पर कमेंट किया था. एक हफ्ता हो जाने के बाद भी लोग ममता कुलकर्णी के इस बयान को भुला नहीं पा रहे हैं.