Ashok Kharat Private Video: ढोंगी बाबा अशोक खैरात को सपोर्ट करके बुरा फंसी ममता कुलकर्णी, हफ्तेभर बाद भी हो रही हैं ट्रोल

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19 minutes 34 seconds viral clip: Ashok Kharat की वीडियो की वजह से फंसी ममता कुलकर्णी जनवरी में 19 minute 34 second viral video का वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद से ही प्राइवेट वीडियोज की तो जैसे झड़ी लग गई है. इस समय भी नासिक के बदनाम ज्योतिष Ashok Kharat के प्राइवेट वीडियोज वायरल हो रहे हैं. हालांकि पुलिस अब तक इन वीडियोज को 170 साइट्स से हटा चुकी है. बावजूद लोग इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ Ashok Kharat की वजह से ममता कुलकर्णी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं. कुछ समय पहले ही ममता कुलकर्णी ने इस आदमी पर कमेंट किया था. एक हफ्ता हो जाने के बाद भी लोग ममता कुलकर्णी के इस बयान को भुला नहीं पा रहे हैं.

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Ashok Kharat पर ममता कुलकर्णी ने किया था कमेंट अशोक खरात की पोल खुलते ही ममता कुलकर्णी ने उनको ढ़ोगी बता दिया था. ममता कुलकर्णी ने माना था कि ऐसे लोग समाज के नाम पर कलंक हैं और ऐसे लगों से दूर रहने में ही भलाई है.

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खुद का तारीफ करती दिखीं ममता कुलकर्णी अशोक खरात के बारे में बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने अपनी भी तारीफ की थी. ममता कुलकर्णी ने दावा किया था कि उन्होंने तपस्या करने के लिए अपनी हड्डियां तक गला ली थीं.

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ममता कुलकर्णी ने औरतों को सुनाई थी खरीखोटी ममता कुलकर्णी ने उन औरतों को ही गलत बता दिया था जो कि अशोक खरात की हैवानियत की शिकार थीं. ममता कुलकर्णी ने कहा था कि जब वो उनको छू रहा था तो वो चुप क्यों थीं. ऐसा बयान देकर ममता कुलकर्णी बुरी फंस गई हैं.

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ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं ममता कुलकर्णी आपको बता दें कि स्वयंभू बाबा के नाम से मशहूर अशोक खरात के बारे में बात करके ममता कुलकर्णी हेटर्स के हत्थे चढ़ गई हैं. लोग पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ऐसे कैसे किसी ढ़ोगी को सपोर्ट कर सकती हैं.

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ममता कुलकर्णी को नहीं पड़ता जरा भी फर्क आपको बता दें कि अशोक खरात को लेकर लोग ममता कुलकर्णी को क्या कह रहे हैं, इस बात से उनको फर्क नहीं पड़ता है. ट्रोलिंग के बीच भी वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं.

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ममता कुलकर्णी पर गुस्सा होने की है एक और वजह एक्सट्रेस से साधू बन चुकीं ममता कुलकर्णी ने कुछ समय पहले ही एक और वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में वो मराठी में बात करती दिखीं. जिसके बाद ममता कुलकर्णी को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था.

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