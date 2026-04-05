19 Minute 34 Second Viral Video: लग्जरी गिफ्ट, फार्महाउस पर... ऐसे भक्तों की खाल उतारता था Ashok Kharat, किसने बजाया बाबा का गेम?

19 minutes 34 seconds viral clip: Ashok Kharat को लेकर हुआ एक और बड़ा खुलासा
19 minute 34 second viral video जैसी वीडियोज इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं. इस लिस्ट में नासिक के ज्योतिष Ashok Kharat का भी नाम शामिल है. बीते एक हफ्ते से इस शख्स की वीडियोज ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग लगातार अशोक खरात के बारे में बात कर रहे हैं. जेल में होने के बाद भी अशोक खरात को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं. हाल ही में दावा किया गया है कि अशोक खरात किस तरह से लोगों को लूटता था. अशोक खरात आम लोगों को ही नहीं बल्कि रईस लोगों को भी चूना लगाता था, जिसके लिए स्पेशल जगह का चुनाव किया जाता था.