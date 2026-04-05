19 Minute 34 Second Viral Video: लग्जरी गिफ्ट, फार्महाउस पर... ऐसे भक्तों की खाल उतारता था Ashok Kharat, किसने बजाया बाबा का गेम?

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19 minutes 34 seconds viral clip: Ashok Kharat को लेकर हुआ एक और बड़ा खुलासा 19 minute 34 second viral video जैसी वीडियोज इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं. इस लिस्ट में नासिक के ज्योतिष Ashok Kharat का भी नाम शामिल है. बीते एक हफ्ते से इस शख्स की वीडियोज ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग लगातार अशोक खरात के बारे में बात कर रहे हैं. जेल में होने के बाद भी अशोक खरात को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं. हाल ही में दावा किया गया है कि अशोक खरात किस तरह से लोगों को लूटता था. अशोक खरात आम लोगों को ही नहीं बल्कि रईस लोगों को भी चूना लगाता था, जिसके लिए स्पेशल जगह का चुनाव किया जाता था.

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क्या है Ashok Kharat के फार्महाउस का राज अशोक खरात अपने वीआईपी कस्टमर्स के लिए स्पेशल टाइम निकाता था. इन लोगों को फार्महाउस पर अलग से देखा जाता था. बताया जाता है कि यहां पर वो टर्की का महंगा शहद भी बेचता था.

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भक्तों की ऐसे खाल उतारता था Ashok Kharat आपको जाकर हैरानी होगी कि अशोक खरात अपने वीआईपी भक्तों से महंगे महंगे तोहफे दक्षिणा के तौर पर लिया करता था. ये लोग खुशी खुशी अशोक खरात पर पैसे लुटाते थे.

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Ashok Kharat के असिस्टेंट ने खोली उसकी पोल अशोक खरात की पोल किसी और ने नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट ने की है. अशोक खरात के असिस्टेंट ने पुलिस को पूरे सबूत के साथ अशोक खरात की हरकतों के बारे में बताया है. ये आदमी केवल 10 हजार रुपए में अशोक खरात के लिए काम करता था.

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Ashok Kharat को ब्लैकमेल करता था असिस्टेंट बताया जा रहा है कि अशोक खरात को उसके असिस्टेंट ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. जब उसका ये पासा उल्टा पड़ा तो असिस्टेंट बिना देर किए पुलिस के पास चला गया और इस तरह से इस ढ़ोंगी की पोल खुल गई.

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Ashok Kharat के असिस्टेंट ने रचा था पूरा जाल आपको बता दें कि अशोक खरात को फंसाने के लिए उसके असिस्टेंट ने कैबिन में हिड कैमरा लगाया था. शक होने के बाद उसे ऐसा किया था. जल्द ही उसे पता चल गया कि कैबिन में अशोक खरात क्या गुल खिला रहा है.

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Ashok Kharat के बैंक पर पड़ी पुलिस की नजर बताया जा रहा है कि अशोक खरात के 57 बैंक खातों पर पुलिस की नजर पड़ चुकी है. अब तक 150 औरतों के वीडियोज पुलिस के हाथ लग चुके हैं. फिलहाल पुलिस अशोक खरात की पत्नी की तलाश में है.

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