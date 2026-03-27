Ashok Kharat Private Video: पढ़ाई के नाम पर फिसड्डी निकला ढोंगी ज्योतिषी Ashok Kharat, लोग बुलाते है दसवीं फेल

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19 minutes 34 seconds viral clip के बाद आई इस ज्योतिषी की शामत 19 minute 34 second viral video के बाद अशोक खरात के प्राइवेट वीडियो ने सबका दिमाग खराब कर दिया है. एक वीडियो लीक होते ही अशोक खरात को जेल भेज दिया है. अब सोशल मीडिया पर हर कोई अशोक खरात के वीडियो के बारे में बात कर रहा है. हाल ये हो चुके हैं कि लोगों ने अशोक खरात के वीडियो को सर्च करना शुरू कर दिया है. आपको बता दें कि खुद को लोगों का मसीहा बताने वाला ये शख्स ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. अशोक खरात की क्वालिफिकेशन के बारे में जानकर आपका भी बाबा लोगों से भरोसा उठ जाएगा. चलिए जानते हैं कि आखि अशोक खरात क्या बला है.

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अशोक खरात पर भड़की थीं ममता कुलकर्णी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब ममता कुलकर्णी ने अशोक खरात की क्लास लगाई थी. ममता कुलकर्णी ने कहा था कि जब ये औरतों के साथ गलत हरकतें कर रहा था तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई. ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

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दसवीं फेल है अशोक खरात अशोक खरात को लेकर लगातार तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खुद को ज्योतिष बताने वाला अशोक खरात दसवीं फेल है. दसवीं फेल होकर भी वो पूरे जमाने को अपने इशारे पर नचा रहा था.

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इतना अमीर है अशोक खरात बताया जा रहा है कि अशोक खरात ने लोगों को लूट लूटकर 1300 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है. कहा तो ये भी जा रहा है कि अशोक खरात पर आरोप लगाने वाली पीड़िता की बोलती बंद करने की कोशिश की ज रही है.

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15 लाख में Ashok Kharat बेचता था शहद बताया जा रहा है कि अशोक खरात दावा करता था कि उसके पास टर्की का बेशकीमती शहद है जिसे वो 15 लाख में बेचा करता था. वो कहता था कि ये शहद तुर्की की एक गुफा से निकाला गया है.

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इस नाम से मशहूर है Ashok Kharat आपको जानकर हैरानी होगी कि आम लोगों के बीच अशोक खरात स्वयंभू बाबा के नाम से मशहूर है. अशोक खरात लोगों के सामने दावा करता था कि वो हर परेशानी का हल निकाल सकता था. वही लोग अशोक खरात पर आंख बंद करके यकीन करते थे.

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Ashok Kharat पर टाइट हुई सरकार महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में स्पष्ट किया कि खरात के डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जाएगा. जो लोग भी अशोक खरात की आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा.

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