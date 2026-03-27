Ashok Kharat Private Video: पढ़ाई के नाम पर फिसड्डी निकला ढोंगी ज्योतिषी Ashok Kharat, लोग बुलाते है दसवीं फेल

19 minutes 34 seconds viral clip के बाद आई इस ज्योतिषी की शामत
19 minute 34 second viral video के बाद अशोक खरात के प्राइवेट वीडियो ने सबका दिमाग खराब कर दिया है. एक वीडियो लीक होते ही अशोक खरात को जेल भेज दिया है. अब सोशल मीडिया पर हर कोई अशोक खरात के वीडियो के बारे में बात कर रहा है. हाल ये हो चुके हैं कि लोगों ने अशोक खरात के वीडियो को सर्च करना शुरू कर दिया है. आपको बता दें कि खुद को लोगों का मसीहा बताने वाला ये शख्स ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. अशोक खरात की क्वालिफिकेशन के बारे में जानकर आपका भी बाबा लोगों से भरोसा उठ जाएगा. चलिए जानते हैं कि आखि अशोक खरात क्या बला है.