ये झांसा देकर औरतों को फंसाता था Jyotishi Ashok Kharat, 19 Minute 34 Second Viral Video से भी निकला चार कदम आगे

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19 minutes 34 seconds viral clip के बाद इस वीडियो ने मचाया हंगामा 19 minute 34 second viral video जैसे वीडियोज ने सोशल मीडिया पर बवाल काटा हुआ है. 19 minute 34 second viral video जैसे कई वीडियोज अब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी कि नासिक के एक ज्योतिषी की प्राइवेट वीडियो वायरल हो गई है. कहा तो ये भी जा रहा था कि ये आदमी भोलीभाली औरतों के बेवकूफ बनाता था और अब ये अपने ही जाल में फंस गया है. अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये आदमी औरतों को बेवकूफ बनाकर अपने बेडरूम तक ले जाया करता था. इस आदमी की काली करतूतों के बारे में जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

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इतने बड़े साम्राज्य का मालिक है अशोक खरात रिपोर्ट्स की मानें तो अशोक खरात 1500 करोड़ की संपत्ति का मालिक है. लोगों को चूना लगा लगाकर अशोक खरात ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया है.

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अशोक खरात पर हो चुकी हैं 8 एफआईआर दावा किया जा रहा है कि अशोक खरात पर अब तक 8 एफआईआर तक हो चुकी हैं. इससे पता चलता है कि अशोक खरात सालों से कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है.

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अशोक खरात पर हैं नरबलि देने के भी आरोप आपको ये बात जानकर सदमा लग जाएगा कि अशोक खरात पर 5 नरबलि देने के भी आरोप हैं. इस तरह के दावे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं.

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औरतों को ये बोलकर झांसा देता था अशोक खरात अशोक खरात औरतों को पवित्र करने का दावा करता था. अशोक खरात अक्सर औरतों से कहता था कि वो पियोर नहीं हैं और पियोरिफिकेशन की जरुरत है. ऐसे में औरतें अशोक खरात के बेडरूम तक चली जाया करती थीं.

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सरकार की तरफ से अशोक खरात को मिला फंड आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक खरात को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फंड भी मिला है. इससे पता चलता है कि अशोक खरात की पहुंच कहां तक है.

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अशोक खरात पर हो रही है जमकर थू-थू पोल खुलते ही लोगों ने अशोक खरात को खरीखोटी सुनानी शुरू कर दी है. लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक ज्योतिषी ऐसी हरकतें कर सकता है. लोगों का अब ऐसे लोगों से भरोसा ही उठ गया है.

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