ये झांसा देकर औरतों को फंसाता था Jyotishi Ashok Kharat, 19 Minute 34 Second Viral Video से भी निकला चार कदम आगे

19 minutes 34 seconds viral clip के बाद इस वीडियो ने मचाया हंगामा
19 minute 34 second viral video जैसे वीडियोज ने सोशल मीडिया पर बवाल काटा हुआ है. 19 minute 34 second viral video जैसे कई वीडियोज अब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी कि नासिक के एक ज्योतिषी की प्राइवेट वीडियो वायरल हो गई है. कहा तो ये भी जा रहा था कि ये आदमी भोलीभाली औरतों के बेवकूफ बनाता था और अब ये अपने ही जाल में फंस गया है. अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये आदमी औरतों को बेवकूफ बनाकर अपने बेडरूम तक ले जाया करता था. इस आदमी की काली करतूतों के बारे में जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.