19 Minute 34 Second Viral Video: 'एक कंप्लेंट और खेल खत्म...' Private Video बनाने वालों को घर बैठे कैसे भेज जेल, ये है सीक्रेट

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Private Video बनाने वालों को घर बैठे कैसे भेज जेल 19 minute 34 second viral video जैसे वीडियोज बीते 2 महीनों से लोगों का जीना हराम कर रहे हैं. इन वीडियोज ने लोगों को इतना डरा दिया है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ है. लोग तो अब किसी भी अनजान लिंक को छूने से भी डर रहे हैं. हाल ये है कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही किस्म के डर का माहौल है. लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं उनका कोई प्राइवेट वीडियो वायरल न हो जाए. अगर आपको भी इस बात का डर है तो ये रिपोर्ट आपके लिए हैं. हाल ही में हमने आपको एक हैल्प लाइन के बारे में बताया था जो आपकी मदद कर सकती है. आज हम ऐसे ही एक वेब पोर्टल की जानकारी देंगे जहां पर आप अपने लीक हो चुके वीडियो की शिकायत बड़े आराम से कर सकते हैं. सरकार मिनटों में आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी.

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19 minutes 34 seconds viral clip जैसे वीडियोज से कैसे छूटेगा पीछा 19 मिनट 34 सेकंड जैसे Viral Video से पीचा छुड़ाने के लिए आप cybercrime.gov.in नाम की साइट पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इस वेब पोर्टल पर किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर शिकायत करवाई जा सकती है.

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साइबर क्राइम ने कस रखा है शिकंजा आपको बता दें कि cybercrime.gov.in कोई आम वेब पोर्टल नहीं है. इसे खुद साइबर क्राइम ने डिजाइन किया है. ताकि देशभर में हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड की जानकारी रख सके. शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम की टीम दोषी को तलाशने निकल जाती है.

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इस मिनिस्ट्री का हिस्सा है ये वेब पोर्टल आपको जानकर हैरानी होगी कि cybercrime.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंर्तगत आती है. ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, चाइल्ड अडल्ट कंटेंट और ऑनलाइन हरैसमेंट जैसे क्राइम को लेकर आप यहां शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

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कब लॉन्च हुआ था ये वेब पोर्टल सरकार ने ऑनलाइन क्राइम को बढ़ते देखकर ये वेब पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया था. ये वेब पोर्टल 2019-2020 में लॉन्च किया गया था. अगर आप किसी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं, तो ये पोर्टल आपकी मदद कर सकता है.

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IT एक्ट की धारा 67A भी है ब्रह्मास्त्र IT 2000 एक्ट को भी इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि ऑनलाइन चल रहे क्राइम्स पर लगाम लगाई जा सके. IT 2000 एक्ट की धारा 67A के मुताबिक विवादित कंटेंट शेयर करने से 5 साल की जेल हो सकती है, इसके अलावा आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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आम जनता को कैसे फंसाते हैं हैकर्स आपको बता दें कि कई लोगों को फंसाने के लिए हैकर्स एप्स और ऑफर्स का इस्तेमाल करते हैं. पैसे के चक्कर में लोग शेयर किए गए लिंक्स पर क्लिक कर लेते हैं. कई बार बी ग्रेड कंटेंट के जरिए भी लोगों को फंसाया जाता है. 19 minutes 34 seconds viral clip इस बात का सबूत है.

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