19 Minute 34 Second Viral Video: 'एक कंप्लेंट और खेल खत्म...' Private Video बनाने वालों को घर बैठे कैसे भेज जेल, ये है सीक्रेट

Private Video बनाने वालों को घर बैठे कैसे भेज जेल
19 minute 34 second viral video जैसे वीडियोज बीते 2 महीनों से लोगों का जीना हराम कर रहे हैं. इन वीडियोज ने लोगों को इतना डरा दिया है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ है. लोग तो अब किसी भी अनजान लिंक को छूने से भी डर रहे हैं. हाल ये है कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही किस्म के डर का माहौल है. लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं उनका कोई प्राइवेट वीडियो वायरल न हो जाए. अगर आपको भी इस बात का डर है तो ये रिपोर्ट आपके लिए हैं. हाल ही में हमने आपको एक हैल्प लाइन के बारे में बताया था जो आपकी मदद कर सकती है. आज हम ऐसे ही एक वेब पोर्टल की जानकारी देंगे जहां पर आप अपने लीक हो चुके वीडियो की शिकायत बड़े आराम से कर सकते हैं. सरकार मिनटों में आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी.