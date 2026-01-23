19 Minute 34 Second VIRAL Video: खबरदार! सिर्फ देखने वाला ही नहीं, लिंक फॉरवर्ड करने वालों को भी हो सकती है जेल! जानें 2026 के नए साइबर कानून और सजा के नियम

प्राइवेट वीडियो को ना करें शेयर
आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया पर 'वायरल वीडियो' का सिलसिला कभी नहीं थमता. हाल ही में '19 मिनट 34 सेकंड' का कथित प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैला हुआ था. चर्चा है कि यह वीडियो किसी 'सोफिक' नामक व्यक्ति द्वारा 'सोनाली' से बदला लेने के इरादे से लीक किया गया है. इसके अलावा 7 मिनट का 6 मिनट का कई वीडियो वायरल हुआ. इन वीडियो के वायरल होने के साथ ही कई लोगों इसके लिंक्स को शेयर करने लगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के वीडियो का लिंक मांगना या उसे किसी ग्रुप में फॉरवर्ड करना आपको अपराधी बना सकता है?