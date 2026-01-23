19 Minute 34 Second VIRAL Video: खबरदार! सिर्फ देखने वाला ही नहीं, लिंक फॉरवर्ड करने वालों को भी हो सकती है जेल! जानें 2026 के नए साइबर कानून और सजा के नियम

1/7





प्राइवेट वीडियो को ना करें शेयर आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया पर 'वायरल वीडियो' का सिलसिला कभी नहीं थमता. हाल ही में '19 मिनट 34 सेकंड' का कथित प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैला हुआ था. चर्चा है कि यह वीडियो किसी 'सोफिक' नामक व्यक्ति द्वारा 'सोनाली' से बदला लेने के इरादे से लीक किया गया है. इसके अलावा 7 मिनट का 6 मिनट का कई वीडियो वायरल हुआ. इन वीडियो के वायरल होने के साथ ही कई लोगों इसके लिंक्स को शेयर करने लगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के वीडियो का लिंक मांगना या उसे किसी ग्रुप में फॉरवर्ड करना आपको अपराधी बना सकता है?

साइबर कानून के नए नियम प्राइवेट वीडियो को देखने के लिए लोग कई वेबसाइट पर विजिट करते हैं और कई लिंक्स पर क्लिक करते हैं. साथ ही जिसे इन वीडियो के लिंक मिल जाते हैं वो आगे भी फॉरवर्ड करते हैं. लेकिन 2026 में भारत के साइबर कानून अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं. आइए जानते हैं कि एक छोटी सी गलती आपको कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है.

लिंक मांगना और शेयर करना अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई विवादित वीडियो वायरल होता है, तो लोग कमेंट बॉक्स में 'Link Please' या 'DM Me' लिखना शुरू कर देते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत, अश्लील या किसी की निजता का हनन करने वाले कंटेंट को बढ़ावा देना एक गंभीर अपराध है.

प्राइवेट वीडियो के लिंक शेयर करने से बढ़ेगी मुश्किलें अगर आप किसी प्राइवेट वीडियो का लिंक मांगते हैं या उसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करते हैं, तो आप 'डिजिटल प्रसार' के दोषी माने जाते हैं. साइबर पुलिस अब उन लोगों को भी ट्रैक कर रही है जो ऐसे कंटेंट को 'सर्कुलेट' करने में मदद करते हैं. इस एक लिंक्स की वजह से आप भारी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं.

2026 के नए कानून और सख्त धाराएं भारत सरकार ने डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कानूनों को और भी कड़ा कर दिया है. यदि कोई व्यक्ति बिना सहमति के किसी की प्राइवेट फोटो या वीडियो को इंटरनेट पर शेयर करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

IT एक्ट की धारा 67A किसी भी सेक्सुअल कंटेंट वाले वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर करना सबसे बड़ा अपराध है. पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना, और दूसरी बार में 7 साल की सजा का प्रावधान है. यदि कोई महिला की सहमति के बिना उसके प्राइवेट मोमेंट को शेयर करता है, तो यह एक गैर-जमानती अपराध की लिस्ट में आता है.

