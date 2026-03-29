19 Minute 34 Second Viral Video: एक पैन ड्राइव और 58 महिलाएं... कोड में बात करता था ज्योतिषी अशोक खैरात, लाइट बंद मतलब...

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19 minutes 34 seconds viral clip की तरह वायरल हो रहा है इस ज्योतिषी का वीडियो 19 minute 34 second viral video के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया का जैसे माहौल ही खराब हो गया है. लोग लगातार ऐसी वीडियोज को शेयर, सर्च और क्लिक कर रहे हैं. बीते कुछ समय से लोग अशोक खरात के वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि शुद्धिकरण के नाम पर ये आदमी औरतों की प्राइवेट वीडियोज बनाता था. पोल खुलते ही पुलिस ने इस आदमी की क्लास लगा दी है. चांज के दौरान अशोक खरात को लेक कई खुलासे हुए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एख पेन ड्राइव ने कैसे अशोक खरात को पुलिस के जाल में फंसा दिया.

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Ashok Kharat के खिलाफ दर्ज हुआ केस कुछ समय पहले ही एक पीड़िता ने अशोक खरात के खिलाफ कस दर्ज करवाया था. इस दौरान अशोक खरात का एक प्राइवेट वीडियो भी वायरल हो गया. अब लोग अशोक खरात को खूब जलीकटी सुना रहे हैं.

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कैसे हुआ Ashok Kharat का पर्दाफाश बताया जा रहा है कि पुलिस को उसके केबिन से एक पैन ड्राइव मिली है. इस पेन ड्राइव ने उसे फंसा दिया है. इस पेन ड्राइव में पुलिस को करीब 58 औरतों के प्राइवेट वीडियोज मिले हैं.

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अब सफाई देता फिर रहा है Ashok Kharat फंसने के बाद अशोक खरात अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है. अशोक खरात ने दावा किया है कि वो धर्म के हिसाब से ही काम कर रहा था. उसने कुछ भी गलत नहीं किया है.

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अनपढ़ गांवार है Ashok Kharat बताया जा रहा है कि अशोक खरात दसवीं फेल है. बावजूद इसके अशोक खरात ने लोगों के पागल बना बनाकर 1300 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया था.

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ऐसे नोट कमाता था Ashok Kharat स्वयंभू बाबा के नाम से मशहूर अशोक खरात शहद बेचकर पैसे कमाता था. टर्की का बेशकीमती शहद बताकर वो लोगों को लूटता था. वो ये शहज 15 लाख रुपए में बेचा करता था.

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कोड भाषा में बात करता था Ashok Kharat आपको बता दें कि अशोक खरात अपने लोगों से कोड में बात करता था. अगर झूमर की लाइट बंद है मतलब अशोक खरात किसी का शुद्धिकरण कर रहा है. उस समय कोई भी उसके केबिन में नहीं जा सकता था.

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