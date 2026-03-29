19 Minute 34 Second Viral Video: एक पैन ड्राइव और 58 महिलाएं... कोड में बात करता था ज्योतिषी अशोक खैरात, लाइट बंद मतलब...

19 minutes 34 seconds viral clip की तरह वायरल हो रहा है इस ज्योतिषी का वीडियो
19 minute 34 second viral video के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया का जैसे माहौल ही खराब हो गया है. लोग लगातार ऐसी वीडियोज को शेयर, सर्च और क्लिक कर रहे हैं. बीते कुछ समय से लोग अशोक खरात के वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि शुद्धिकरण के नाम पर ये आदमी औरतों की प्राइवेट वीडियोज बनाता था. पोल खुलते ही पुलिस ने इस आदमी की क्लास लगा दी है. चांज के दौरान अशोक खरात को लेक कई खुलासे हुए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एख पेन ड्राइव ने कैसे अशोक खरात को पुलिस के जाल में फंसा दिया.