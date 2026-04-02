19 Minute 34 Second Viral Video: प्राइवेट वीडियो बनाने से पहले औरतों को ये चीज पिलाता था Ashok Kharat, थाईलैंड तक फैला...

19 minutes 34 seconds viral clip के बाद Ashok Kharat को पड़ रही हैं गालियां
19 minute 34 second viral video के बाद इस समय Ashok Kharat के प्राइवेट वीडियो ने हंगामा मचाया हुआ है. पुलिस इस केस की जांच कर रही है. रोजाना Ashok Kharat को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में दावा किया गया है कि Ashok Kharat औरतों को किस तरह से अपने केबिन में बुलाता था. इस दौरान किस तरह से कोड भाषा में बात की जाती थी. अब बताया जा रहा है कि Ashok Kharat वीडियो बनाने से पहले औरतों को कुछ पीने के लिए देता था. एक पेन ड्राइव ने Ashok Kharat को बुरी तरह से फंसा दिया है. चलिए जानते हैं कि Ashok Kharat को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं.