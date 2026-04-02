19 Minute 34 Second Viral Video: प्राइवेट वीडियो बनाने से पहले औरतों को ये चीज पिलाता था Ashok Kharat, थाईलैंड तक फैला...

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19 minutes 34 seconds viral clip के बाद Ashok Kharat को पड़ रही हैं गालियां 19 minute 34 second viral video के बाद इस समय Ashok Kharat के प्राइवेट वीडियो ने हंगामा मचाया हुआ है. पुलिस इस केस की जांच कर रही है. रोजाना Ashok Kharat को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में दावा किया गया है कि Ashok Kharat औरतों को किस तरह से अपने केबिन में बुलाता था. इस दौरान किस तरह से कोड भाषा में बात की जाती थी. अब बताया जा रहा है कि Ashok Kharat वीडियो बनाने से पहले औरतों को कुछ पीने के लिए देता था. एक पेन ड्राइव ने Ashok Kharat को बुरी तरह से फंसा दिया है. चलिए जानते हैं कि Ashok Kharat को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं.

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Ashok Kharat को लेकर SIT का चौंकाने वाला खुलासा अशोक खरात केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से उसके फोन की क्लोन कॉपी हासिल की है. अब तक इस आदमी के खिलाफ 10 केस दर्ज हो चुके हैं जिसमें से 8 तो केवल रेप के हैं.

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वीडियो बनाने से पहले औरतों को ये चीज पिलाता था Ashok Kharat बताया जा रहा है कि अशोक खरात किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने से पहले खारा कड़वा पानी पिलाया करता था. अशोक खरात के झांसे में आकर औरतें उसकी बात मान भी लेती थीं.

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Ashok Kharat के सामने औरतों की हो जाती थी ऐसी हालत रिपोर्ट्स की मानें तो अशोक खरात का दिया ये खारा पानी पीते ही औरतों को नशा हो जाता था. जिसके बाद वो उनकी वीडियोज बना लेता था. अशोक खरात के पास से एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें 58 औरतों के वीडियोज मिले हैं.

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Ashok Kharat को लेकर है पुलिस को इस बात का शक पुलिस को शक है कि अशोक खरात के पास अवैध संपत्ति है जो उसने अपने रिश्तेदारों के नाम कर रखी है. लोगों को ठगकर अशोक खरात ने 1300 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर रखा है.

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कैसे नोट कमाता था Ashok Kharat स्वयंभू बाबा को लोग अशोक खरात के नाम से भी जानते हैं. बताया जाता है कि अशोक खरात टर्की बताकर शहद बेचा करता था जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है.

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Ashok Kharat ने आरोपों का किया है खंडन आपको बता दें कि अशोक खरात ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया है. उसका कहना है कि वो धर्म का मानने वाला शख्स है और वो कोई गलत काम नहीं कर सकता.

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