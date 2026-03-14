19 Minute 34 Second Viral Video की वजह से सकते में आई सरकार, आननफानन पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

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19 Minute 34 Second Viral Video की वजह से सकते में आई सरकार 19 minute 34 second viral video ने साल के शुरू में दस्तक दी थी. 2 महीने बीत जाने के बाद भी लोग इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. हाल ये है कि लोग जबरदस्ती इस वीडियो को सर्च और फॉरवर्ड कर रहे हैं. यही वजह है जो अब पुलिस की मुश्किलें बढ़ने लग गई हैं. सरकार को भ समझ आने लगा है कि अगर इस वीडियोज पर लगाम नहीं लगाई गई तो हालात बिगड़ सकते हैं. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने 19 minute 34 second viral video जैसी तमाम वीडियोज बनाने वालों के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है. चलिए जानते हैं कि पुलिस ने लोगों को क्या जानकारी दी है.

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आननफानन पुलिस ने जारी की एडवाइजरी 19 मिनट 34 सेकंड का Viral Video का आतंक देखकर ही पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में पुलिस ने बताया है कि ऐसी वीडियोज को बनाने वाले और शेयर करने वालों का क्या हाल होगा.

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19 minutes 34 seconds viral clip जैसी वीडियोज को लेकर पुलिस ने कही है ये बात पुलिस ने दावा किया गया था कि वायरल वीडियो बनाने वालों को साइबर क्राइम मॉनिटर कर रहा है. एक शिकायत इन लोगों के जेल के सलाखों के पीछे भेज सकती है.

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19 minutes 34 seconds viral clip को लेकर लगातार उड़ रही है अफवाह आपको जानकर हैरानी होगी कि 19 मिनट 34 सेकंड के Viral Video से अब तक कई लोगों का नाम जोड़ा जा चुका है. पायल गेमिंग तो ऐसा होते ही पुलिस के पास तक पहुंच गई थीं.

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किसी की प्राइवेसी भंग करना है गुनाह पुलिस का कहना है कि 19 मिनट 34 सेकंड का Viral Video जैसे वीडियोज लोगों की प्राइवेसी भंग करते हैं. स्पेशली फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को इसका शिकार बनाया जा रहा है. उनके नाम पर ये वीडियोज बनाकर वायरल किए जा रहे हैं. ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी. किसी की भी इमेज इस तरह से खराब नहीं की जा सकती.

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IT एक्ट की धारा 67A देगी आपको मरवा आपको बता दें कि IT 2000 एक्ट की धारा 67A के तहत किसी के निजी फोटोज, वीडियोज, लिंक शेयर करना कानूनन जुर्म है. ऐसा करके आप 5 साल के लिए जेल जा सकते हैं और आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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क्या है 19 minutes 34 seconds viral clip के दूसरे और तीसरे पार्ट हाल ही में खबर आई थी कि 19 minutes 34 seconds viral clip के दूसरे और तीसरे पार्ट भी सोशल मीडिया पर आ चुके हैं. जबकि सच तो ये है कि 19 minutes 34 seconds viral clip के ये पार्ट एआई से बनाए गए हैं.

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