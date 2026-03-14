19 Minute 34 Second Viral Video की वजह से सकते में आई सरकार, आननफानन पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

19 Minute 34 Second Viral Video की वजह से सकते में आई सरकार
19 minute 34 second viral video ने साल के शुरू में दस्तक दी थी. 2 महीने बीत जाने के बाद भी लोग इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. हाल ये है कि लोग जबरदस्ती इस वीडियो को सर्च और फॉरवर्ड कर रहे हैं. यही वजह है जो अब पुलिस की मुश्किलें बढ़ने लग गई हैं. सरकार को भ समझ आने लगा है कि अगर इस वीडियोज पर लगाम नहीं लगाई गई तो हालात बिगड़ सकते हैं. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने 19 minute 34 second viral video जैसी तमाम वीडियोज बनाने वालों के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है. चलिए जानते हैं कि पुलिस ने लोगों को क्या जानकारी दी है.