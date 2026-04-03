19 Minute 34 Second Viral Video: 170 साइट्स से हटाए गए... Ashok Kharat के हलक में डंडा करने निकली पुलिस, खूब पड़ रही हैं गालियां

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19 minutes 34 seconds viral clip के बाद कैसे फंसा Ashok Kharat 19 minute 34 second viral video के बाद इस समय Ashok Kharat के प्राइवेट वीडियोज ने लोगों को डरा दिया है. इस समय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) अशोक खरात केस की छानबीन कर रही है. ऐसे में अशोक खरात को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अब दावा किया जा रहा है कि अशोक खरात औरतों के प्राइवेट वीडियोज इंटरनेट पर अपलोड करवाता था.एक पेन ड्राइव ने अशोक खरात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है. चलिए जानते हैं कि अशोक खरात को लेकर और कौन से बड़े खुलासे हो रहे हैं.

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58 औरतों को Ashok Kharat ने बनाया शिकार बताया जा रहा है कि अशोक खरात के पास से एक पेन ड्राइव में 58 औरतों के वीडियोज मिले हैं. अशोक खरात इन औरतों को खारा पानी पिलाता था जिससे ये बेहोश हो जाती थीं. जिसके बाद अशोक खरात गलत हरकतें करता था.

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170 साइट्स से हटे Ashok Kharat के वीडियोज रिपोर्ट्स की मानें तो अशोक खरात ने 58 औरतों के वीडियोज बनाए थे जिनको 170 साइट्स पर अपलोड किया गया है. अब साइबर क्राइम ने बिना देर किए ये वीडियोज इंटरनेट से हटवा दिए हैं.

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Ashok Kharat पर पुलिस ने कसा शिकंजा पुलिस को शक है कि अशोक खरात और कई कई अवैध काम करता है. ऐसे में पुलिस अशोक खरात की सम्पत्ति खंगालने में जुटी हुई है. इसके अलावा अशोक खरात की वीडियोज की सर्च भी तेज हो चुकी है.

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Ashok Kharat ने नहीं छोड़े अपने रिश्तेदार स्वयंभू बाबा के नाम से मशहूर अशोक खरात ने तो अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा है. कहा जा रहा है कि अशोक खरात अपने रिश्तेदारी में भी बुरी नजर डाल चुका है.

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Ashok Kharat का बेटा भी पहुंचा जेल आपको बता दें कि अशोक खरात का बेटा भी जेल जा चुका है. इस प्राइवेट वीडियो मामले में पुलिस ने 2 दिन पहले ही Ashok Kharat के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया था.

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Ashok Kharat की पत्नी की तलाश जारी आपको बता दें कि पुलिस की मार पड़ते ही Ashok Kharat की पत्नी भी भाग गई है. अब पुलिस Ashok Kharat की पत्नी को तलाशने में जुटी हुई है. माना जा रहा है कि Ashok Kharat की पत्नी के पकड़ में आने से कई राज खुलेंगे.

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