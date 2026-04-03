19 Minute 34 Second Viral Video: 170 साइट्स से हटाए गए... Ashok Kharat के हलक में डंडा करने निकली पुलिस, खूब पड़ रही हैं गालियां

19 minutes 34 seconds viral clip के बाद कैसे फंसा Ashok Kharat
19 minute 34 second viral video के बाद इस समय Ashok Kharat के प्राइवेट वीडियोज ने लोगों को डरा दिया है. इस समय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) अशोक खरात केस की छानबीन कर रही है. ऐसे में अशोक खरात को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अब दावा किया जा रहा है कि अशोक खरात औरतों के प्राइवेट वीडियोज इंटरनेट पर अपलोड करवाता था.एक पेन ड्राइव ने अशोक खरात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है. चलिए जानते हैं कि अशोक खरात को लेकर और कौन से बड़े खुलासे हो रहे हैं.