19 minute 34 Second Viral Video: मिनटों में हटेगा वायरल हो चुका प्राइवेट Viral Video, जानिए क्या है निंजा टैक्नीक?

19 Minute 34 Second प्राइवेट वीडियो जैसे कंटेंट ने सबको किया परेशान अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब Angel Nuzhat के 12 मिनट के वीडियो ने लोगों का डराकर रख दिया था. अब एक बार फिर से 19 Minute 34 second private video ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है. एक महीने से ज्यादा का समय होने के बाद भी लोग इस वीडियो से डर रहे हैं. डर क एक वजह जागरुकता भी है. लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह की प्राइवेट वीडियोज के साथ डील कैसे किया जाए. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस तरह की वायरल प्राइवेट वीडियोज को मिनटों में सोशल मीडिया से गायब करवा सकते हैं.

प्राइवेट वीडियो से कैसे मिलेगा छुटकारा आपको जावकर हैरानी होगी कि आप वायरल हो चुके अपने प्राइवेट वीडियोज को बड़े ही आसानी से हटा सकते हैं. इस काम में खुद सरकार आपकी मदद करेगी. हालांकि आपको इस काम को अंजाम देने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे.

कैसे बचेगी प्राइवेट वीडियो से इज्जत? अगर किसी का सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो लीक हो गया और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो शख्स stopNCII.org पर शिकायत दर्ज कर सकता है, इस शिकायत के होते ही इस वायरल कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जल्द ही ये प्राइवेट कंटेट हटा दिया जाएगा.

हैकर्स को लेकर कानून ने कर रखी है पूरी तैयारी आपको बता दें कि प्राइवेट वीडियो को हटाने में होम अफेयर्स मिनिस्ट्री आपकी मदद कर सकती है. होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ही साइबर क्राइम पोर्टल बनाया है.

इतने लाख तक का लगेगा जुर्माना आपको जाकर हैरानी होगी कि अगर कोई पोर्टल ये लिंक हटाने से मना करता है और फेक वीडियो की बात सच निकलती है तो जेल के साथ साथ 2 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है. इमेज अब्यूज इतना भी आसान नहीं है.

प्राइवेट वीडियोज की शिकायत के लिए आप कर सकते हैं यहां पर फोन साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा 1930 हैल्पलाइन पर फोन करके कोई भी प्राइवेट वीडियोज के खिलाफ शिकायत कर सकता है.

Angel Nuzhat ने भी मचाया बवाल पायल गेमिंग के बाद अब Angel Nuzhat के प्राइवेट वीडियो ने बवाल काट रखा है. Angel Nuzhat का प्राइवेट वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बांग्लादेश में भी Angel Nuzhat का कहर देखने को मिल रहा है.

