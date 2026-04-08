19 Minute 34 Second Viral Video जैसे प्राइवेट वीडियोज से घबराए महाराष्ट्र के इस गांव के लोग, इन लोगों की एंट्री हुई बैन

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19 minutes 34 seconds viral clip: प्राइवेट वीडियोज से परेशान होकर इस गांव ने लिया बड़ा फैसला नए साल के बाद से 19 minute 34 second viral video जैसे कई अनगिनत वीडियोज सोशल मीडिया पर बवाल काट चुके हैं. पहले तो लोगों ने ऐसे वीडियोज को भाव नहीं दिया. जब इन वीडियोज की तादात बढ़नी शुरू हुई तो लोगों को जर लगने लगा है. अब हाल ये हो चुका है कि 19 minute 34 second viral video जैसे वीडियो का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के एक गांव ने तो 19 minute 34 second viral video से बचने के लिए एक नई मुहिम ही चालू कर दी है. इस गांव की कहानी सुनकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

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महाराष्ट्र के एक गांव ने लिया बड़ा फैसला महाराष्ट्र का एक गांव है जिसका नाम निमगुल बताया जा रहा है. हाल ही में इस गांव के लोगों ने पंचायत में एक प्रस्ताव पास करवाया है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कोई भी गांव की बहू‑बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता.

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अशोक खरात की घटना से घबराए गांव के लोग इस गांव में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (ANIS) के लोगों ने घर‑घर जाकर जादू‑टोना विरोधी कानून से जुड़ी किताबें बांटीं. इसके अलावा लोगों को ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कानून का पाठ भी पढ़ाया गया.

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अब इस गांव में हुई इन लोगों की एंट्री बैन अपने गांव की बहू‑बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए पंचायत में प्रस्ताव पेश करक ढोंगी बाबाओं और अजनबी आदमियों पर बैन लगा दिया गया है. अब कोई भी गांव में तंत्र‑मंत्र और सम्मोहन नहीं कर पाएगा. अशोक खरात की प्राइवेट वीडियो सामने आने के बाद लोग बुरी तरह से घबरा गए हैं. कोई नहीं चाहता कि उनके गांव से किसी की 19 Minute 34 Viral Video वायरल हो.

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वायरल हुआ 19 Minute 34 Viral Video का सीजन 2 और 3 बताया जा रहा है कि 19 Minute 34 Viral Video के सीजन्स आ चुके हैं. 19 Minute 34 Viral Video के सीजन 2 और 3 लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं जो कि एक फेक न्यूज है.

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क्या है 19 Minute 34 Viral Video का जाल आपको बता दें कि 19 Minute 34 Viral Video का जाल हैकर्स का फैलाया हुआ है. अगर आप गलती से भी ऐसी वीडियोज को शेयर और क्लिक करते हैं तो आपको भी जेल हो सकती है.

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19 Minute 34 Viral Video भेज सकता है आपको जेल 19 Minute 34 Viral Video जैसे वीडियो को शेयर करना कानूनन जुर्म है. यही वजह है जो अब लोग 19 Minute 34 Viral Video जैसे वीडियो केनाम से ही घबरा जाते हैं.

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