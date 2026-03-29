Hetal Parmar Viral Video: कौन है हेतल परमार जो हैकर्स के हाथ धोकर पड़ी पीछे? जमाने के सामने दी धमकी

Hetal Parmar ने लगा रखी है सोशल मीडिया पर आग
19 minute 34 second viral video बीते तीन महीने से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के साथ साथ और भी कई वीडियोज मार्केट में आ गए हैं. ये वीडियोज भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. इस लिस्ट में एक नाम हेतल परमार का भी है. खबर है कि हेतल परमार का प्राइवेट वीडियो टेलग्राम पर खूब वायरल हो रहा है. लोग यहां पर इस वीडियो के लिंक को खूब लाइक, शेयर और क्लिक कर रहे हैं. लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि ऐसे वीडियोज की वजह से वो जेल जा सकते हैं. यहां तक की इन लोगों की नौकरी तक जा सकती है और हर्जाने के तौर पर पैसा देना होगा वो अलग... इसी बीच हेतल परमार ने अपने गुनेहगारों को धमकी देनी शुरू कर दी है. चलिए जाते हैं कि आखिर ये हेतल परमार है कौन?