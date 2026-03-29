Hetal Parmar Viral Video: कौन है हेतल परमार जो हैकर्स के हाथ धोकर पड़ी पीछे? जमाने के सामने दी धमकी

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Hetal Parmar ने लगा रखी है सोशल मीडिया पर आग 19 minute 34 second viral video बीते तीन महीने से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के साथ साथ और भी कई वीडियोज मार्केट में आ गए हैं. ये वीडियोज भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. इस लिस्ट में एक नाम हेतल परमार का भी है. खबर है कि हेतल परमार का प्राइवेट वीडियो टेलग्राम पर खूब वायरल हो रहा है. लोग यहां पर इस वीडियो के लिंक को खूब लाइक, शेयर और क्लिक कर रहे हैं. लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि ऐसे वीडियोज की वजह से वो जेल जा सकते हैं. यहां तक की इन लोगों की नौकरी तक जा सकती है और हर्जाने के तौर पर पैसा देना होगा वो अलग... इसी बीच हेतल परमार ने अपने गुनेहगारों को धमकी देनी शुरू कर दी है. चलिए जाते हैं कि आखिर ये हेतल परमार है कौन?

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क्या है Hetal Parmar के वीडियो का असली सच? हेतल परमार के वीडियो को पहले तो लोगों ने सच ही मान लिया था. हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि हेतल परमार के वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है. ये प्राइवेट वीडियो फेक है.

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कौन है आखिर Hetal Parmar? प्राइवेट वीडियो की वजह से छाईं हेतल परमार के बारे में बर कोई जानना चाहता है. आपको बता दें कि हेतल परमार गुजरात की एक लाइफस्टाइल इंफ्लूएंसर हैं जो कि अक्सर फैंस के साथ अपने वीडियोज शेयर करती हैं.

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सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम हैं Hetal Parmar आपको बता दें कि हेतल परमार सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम हैं. हेतल परमार की इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जबरदस्त फैन फालेइंग है. इस फेम का फायदा उठाने के लिए ही हेतल परमार का वीडियो बनाया गया है.

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जमाने पर भड़कीं Hetal Parmar हाल ही में अपनी प्राइवेट वीडियो को लेकर हेतल परमार ने बयान दिया है. हेतल परमार ने दावा किया है कि वीडियो में दिख रही महिला वो नहीं हैं. हेतल परमार ने फैंस से कहा है कि ऐसे वीडियोज पर यकीन न करें.

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वीडियो बनाने वालों को Hetal Parmar ने दी धमकी हेतल परमार अच्छे से जानती हैं कि IT 2000 एक्ट के तहत धारा 67A तहत वो अपने गुनेहगारों का सजा दिलवा सकती हैं. यही वजह है जो हेतल परमार ने अपने दुश्मनों को जेल भेजने की धमकी दे डाली है.

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क्यों हो गईं Hetal Parmar प्राइवेट वीडियोज का शिकार Hetal Parmar से पहले 19 minutes 34 seconds viral clip, पिन्नी गोल्ड मैडलिस्ट, सोफिक जैसे प्राइवेट वीडियो कहर बरपा चुके हैं. हैकर्स ऐसे लोगों के फेक वीडियोज बनाते हैं जो सोशल मीडिया पर थोड़े फेमस हों. ऐसे लोगों की वीडियो वायरल करना आसान होता है.

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