किसी Private Video को ट्रेस करने में क्यों छूट जाते हैं साइबर क्राइम के पसीने? जानिए कहां है कमी

19 minutes 34 seconds viral clip जैसे वीडियोज ने किया सरकार को परेशान

19 minute 34 second viral video जैसे वीडियोज इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. ये वीडियोज लोगों को फंसाने के लिए डिजाइ की गई हैं. टेलीग्राम और व्हाट्स एप पर ये वीडियोज लोगों का ध्यान खींचती हैं. लोगों को पता भी नहीं चलता और ये वीडियोज उनको बर्बाद कर ले जाती हैं. हालांकि समय के साथ लोगों को भी समझ आने लगा है. वहीं सरकार इन लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है. यहां मजेदार बात ये है कि ऐसी वीडियोज को ट्रेस करना साइबर क्राइम के लिए भी मुश्किल हो रहा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सरकार इन मुजरिमों को आसानी से क्यों नहीं पकड़ पाती है.