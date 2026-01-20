थिएटर में दर्शक को तरसे मेकर्स, OTT पर अब गदर मचा रही 2025 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म; देखते ही मन में आएगा ये एक सवाल

1/8





इस फ्लॉप फिल्म ने OTT पर रचा इतिहास Flop Movies Hit On OTT: सिनेमा की दुनिया वाकई निराली है और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर यहां जो होता है या जिसका अंदाजा लगाया जाता है उसका बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिलता है. यहां कभी बड़े बजट की फिल्में बोर कर देती हैं, तो कभी बॉक्स ऑफिस पर पिटी फिल्में डिजिटल दुनिया में गदर मचा देती हैं. ऐसा ही कुछ इन दिनों एक फिल्म के साथ देखने को मिल रहा है, जो थिएटर्स में दर्शकों के लिए तरसी लेकिन जैसे ही ये ओटीटी पर आई इसने इतिहास रच दिया. तो चलिए जानते हैं ये कौन सी फिल्म है.

कौन सी है ये फिल्म? ये फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार नितिन (Nithiin) की 'रॉबिनहुड' (Robinhood) है. ये मूवी थिएटर्स में तो नहीं चली, लेकिन ओटीटी पर आते ही टॉप ट्रेंड बन गई. लोग अब इसे एक 'अंडररेटेड मास्टरपीस' मान रहे हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया के हर कोने में हो रही है.

आखिर क्यों बॉक्स ऑफिर पर हुई डिजास्टर? दरअसल, जब 'रॉबिनहुड' का ट्रेलर आया, तो लोगों को लगा कि यह एक आम मसाला फिल्म होगी, जिससे उम्मीदें थोड़ी कम हो गईं. वहीं बड़े पर्दे पर इसके रिलीज के समय कई बड़ी फिल्मों की लहर थी और कमजोर मार्केटिंग की वजह से दर्शक सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाए.

OTT पर आते ही पलटी किस्मत, रातोंरात हुई नंबर 1 लेकिन कहते हैं न कि, अच्छी कहानी देर से ही सही लेकिन अपनी जगह बना ही लेती है. वही इस फिल्म के साथ भी हुआ. जैसे ही 'रॉबिनहुड' ने OTT पर कदम रखा, फिल्म की दुनिया ही बदल गई और महज 24 घंटों में ये मूवी भारत समेत कई देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी.

नाम पुराना पर अंदाज एकदम नया 'रॉबिनहुड' नाम सुनते ही किसी पुराने योद्धा की याद आती है, लेकिन डायरेक्टर वेंकी कुडुमुला ने इसे एक मॉडर्न और हाई-टेक क्राइम-कॉमेडी के रूप में पेश कर सबको चौंका दिया. फिल्म की सबसे अनोखी बात नितिन का वो अजीब तर्क है, जिसमें वे मानता है कि दुनिया के सभी अमीर लोग उसके सगे हैं. इसी तर्क के जरिए वे शातिराना तरीके से उनकी तिजोरियां साफ करता है, जो फिल्म को काफी मजेदार बनाता है.

कहानी के ट्विस्ट पैरों तले खिसका देगी जमीन फिल्म की शुरुआत काफी हल्की-फुल्की और कॉमेडी भरी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह एक बड़े आर्थिक घोटाले और षडयंत्र की तरफ मुड़ जाती है. इंटरवल से पहले जो खुलासा होता है,वो दर्शकों के लिए सबसे बड़ा शॉक है, जो नितिन के अतीत के गहरे राज खोलता है.

नितिन और श्रीलीला की केमिस्ट्री ने लगाई आग ओटीटी पर फिल्म की सफलता का एक बड़ा क्रेडिट नितिन और श्रीलीला (Sreeleela) की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को भी जाता है. श्रीलीला ने न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपने लाजवाब डांस से भी फिल्म में नई जान फूंक दी. वहीं नितिन ने एक ऐसे चालाक चोर का किरदार निभाया है, जिससे आपको नफरत नहीं बल्कि उसकी मासूमियत और कॉमेडी पर प्यार आता है.

