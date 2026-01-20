3 Minute 34 Second Viral Video: पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की इंफ्लुएंसर का वीडियो वायरल? इंटरनेट पर किया जा रहा सर्च

1/8





3 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट क्लिप लीक होने का दावा सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से कई वीडियोज के वायरल होने की खबरें आ रही हैं. 7 मिनट 11 सेकंड से लेकर 6 मिनट 39 सेकंड समेत कई क्लिप चर्चा में रही हैं. भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के सामने खास तरह का कंटेंट ट्रेंड कर रहा है. पहले पाकिस्तान की महिला और इंफ्लुएंसर के प्राइवेट वीडियो वायरल होने का दावा किया गया था. अब बांग्लादेश की इंफ्लुएंसर आरोही मीम के 3 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट क्लिप लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं. इसको इंटरनेट पर तेजी से सर्च किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है.

सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियोज कर रहे ट्रेंड सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियोज के लीक होने को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. पहले भारत से कई वीडियोज सामने आने का दावा किया गया. अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के वीडियोज चर्चा में हैं.

पाकिस्तान के इन दो नाम ने खींचा ध्यान पाकिस्तान के 'मैरी एंड उमैर' और 'फातिमा जटोई' के प्राइवेट वीडियो चर्चा में थे. अब बांग्लादेश की इंफ्लुएंसर आरोही मीम के 3 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट क्लिप लीक का दावा किया जा रहा है.

आरोही मीम हैं इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस आरोही मीम बांग्लादेश की इंफ्लुएंसर होने के साथ ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. आरोही मीम की सोशल मीडिया अकाउंट पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. वह फैंस के फोटोज और वीडियोज शयेर करती रहती हैं.

आरोही मीम के 3 मिनट 34 सेकंड के वीडियो की हो रही चर्चा आरोही मीम को लेकर कहा जा रहा है कि उनका 3 मिनट 34 सेकंड के प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया. इसके बाद भारत में इंटरनेट पर तेजी से सर्च किया जा रहा है.

प्राइवेट वीडियोज के नाम पर हो रही साजिश सोशल मीडिया पर इस तरह के प्राइवेट वायरल वीडियो को सर्च करने और लिंक पर क्लिक करने से बचें. स्कैमकर्स इस तरह के ट्रेंड को चलाकर लोगों को फंसाने की साजिश रचते हैं.

सोशल मीडिया पर खास तरह की टाइमिंग से बिछाया जाल सोशल मीडिया पर खास तरह के टाइम के साथ प्राइवेट वीडियोज का इस्तेमाल कर लोगों का ध्यान खींचा जा रहा है. ताकि लोग बिना किसी शक के प्राइवेट वीडियोज के लिंक पर क्लिक करें और स्कैमर्स के जाल में फंस जाएं.

