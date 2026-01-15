Border 2 के 3 मिनट 35 सेकंड के Trailer में दिखे वो 5 सीन जो आंखों से निकाल देंगे आंसू! मां-बेटे की विदाई चीर देगा दिल

1/8





Border 2 के Trailer में दिखे वो 5 सीन जो आंखों से निकाल देंगे आंसू! Border 2 Trailer 5 Emotional Scenes: सनी देओल (Sunny Deol), वरुण धवन (Varun Dhawan), दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और अहान शेट्टी (Ahaan Shetty) स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) टीजर रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. वहीं अब मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी कर दिया है. ट्रेलर में एक्शन, जबरदस्त डायलॉग्स और इमोशन्स देखने को मिल रहे हैं. लेकिन हम आपको ट्रेलर (Border 2 Trailer) के 5 ऐसे सीन्स के बारे में बताएंगे, जो पत्थर दिल के भी आंसू निकाल देगा.

ट्रेलर में दिखे दिल को झकझोर देने वाले सीन्स 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में डायरेक्टर्स ने देशभक्ति के साथ-साथ उन अनकहे दर्दों को इस कदर पिरोया है, जो एक सैनिक और उसका परिवार हर दिन जीता है. 3 मिनट 35 सेकंड के इस क्लिप में जहां एक तरफ रोंगटे खड़े कर देने वाले वॉर सीन्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पल भी हैं, जो आपको अंदर तक झकझोर देते हैं.

युद्ध के सीन्स से होती है ट्रेलर की शुरुआत ट्रेलर में थल सेना, वायु सेना और नौसेना को दिखाया गया है. तीनों ही सीमाओं पर सेनाएं दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. यहां युद्ध के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं.

पहले ही सीन में दिखा फौजी साथी की मौत ट्रेलर की शुरुआत में ही ऐसा सीन देखने को मिलता है, जो आपको अंदर तक झकझोरकर रख देगा. यह किसी भी फौजी और उसके परिवार के काफी दुखद होता है. इसमें दिखाया गया कि युद्ध के दौरान एक फौजी की मौत एक सैनिक साथी के सामने हो जाती है.

वरुण धवन का ये सीन देख रो पड़ेंगे आप! इसके बाद आता है वो इमोशनल करने देने वाला सीन जो किसी के भी आंसू निकालने के लिए काफी है. इस सीन में वरुण धवन (Varun Dhawan) युद्ध पर जाने के लिए अपनी पत्नी से विदा लेते हुए कहते हैं, 'फौजी हूं, वापस तो आना है. या तो जीत कर या तो याद बनकर, लेकिन आना तो है.' ये सीन किसी भी पत्थर दिल के आंसू निकालने के लिए काफी है.

दिल चीर देगा मां-बेटे की विदाई का ये सीन वहीं दूसरा सीन आता है दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) का जो युद्ध की जानकारी मिलने के बाद सरहद पर जाने के लिए अपनी मां से विदा लेते हुए कहते हैं, 'चलता हूं मेरी सौतेली माई, असली मां (धरती मां) का बुलावा आया है.' उनका ये सीन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

नई-नवेली दुल्हन को छोड़ सरहद पर चला सैनिक दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) का एक और सीन आता है, जब वो सरहद के बुलावे पर अपनी नई-नवेली दुल्हन सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) को छोड़कर जा रहे होते हैं. ये सीन किसी भी फौजी की पत्नी की आंखों में आंसू ला सकता है, वो इस सीन के दर्द को बखूबी महसूस कर सकती है.

