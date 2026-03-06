2026 में होगा असली धमाका जब Mirzapur से Ramayana तक, रिलीज होगीं ये 5 फिल्में; किस पर टिकी हैं सबकी निगाहें?

1/9





2026 में होगा असली धमाका जब Mirzapur से Ramayana तक, रिलीज होगीं ये 5 फिल्में 5 Most Awaited Movies Release in 2026: सिनेमा के दीवानों के लिए साल 2026 किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होने वाला है. इस साल बड़े पर्दे पर ऐसी कई कहानियां आने वाली हैं, जिनका इंतजार लोगों को सालों से है. इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में कतार में लगी हुई हैं.

इस साल पर्दे पर दिखेगा हर रंग यह साल हर तरह की फिल्मों के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि 2026 में पौराणिक कथाओं से लेकर जबरदस्त एक्शन और इमोशनल ड्रामा तक मनोरंजन का हर रंग बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा.

2026 में रिलीज होंगी 5 मच अवेटेड फिल्में अगर आप भी कुछ बेहतरीन कहानियों वाली फिल्मों के इंतजार में हैं, तो यहां हम आपको इन 5 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस तक पर अभी से ही हलचल देखने को मिल रही है. आइए देखते हैं लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है.

नंबर 1 पर है ये पौराणिक कथा वाली फिल्म इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रणबीर कपूर और साई पल्लवी समेत कई बड़े सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का नाम है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी को बड़े स्केल पर तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच पिछले काफी समय से तगड़ा बज बना हुआ है. बता दें कि, ये मूवी दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होगी.

एक्शन ड्रामा फिल्म ला रहे हैं SRK इस लिस्ट में शाहरुख खान का नाम भी शामिल है. किंग खान के फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है. इस बार वो एक एक्शन ड्रामा फिल्म 'किंग' (King) लेकर आ रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण और उनकी बेटी सुहाना खान के साथ अभिषेक बच्चन भी अहम किरदार में नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही ये मूवी 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

फिर चलेगा संजय लीला भंसाली का जादू? संजय लीला भंसाली एक बार फिर अपना जादू दर्शकों पर चलाने के लिए तैयार हैं. इस बार वो एक ऐसी फिल्म लेकर हैं, जिसमें प्यार, लड़ाई और इमोशन का जबरदस्त डोज देखने को मिलेगा. ये मूवी 'लव एंड वार' (Love & War) है, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की तिकड़ी पहली बार साथ में नजर आएगी. यह एक ऐसी प्रेम कहानी होगी, जिसमें वार का बैकग्राउंड और इमोशन का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा.

OTT के बाद अब पर्दे पर मचेगा धमाल अमेजन प्राइम वीडियो की सबसे चर्चित सीरीज 'मिर्जापुर' (Mirzapur: The Movie) तो आपको याद ही होगी. सालों तक ओटीटी पर तहलका मचाने के बाद अब ये बड़े पर्दे पर 'भौकाल' मचाने आ रही है. फैंस की सबसे बड़ी खुशी यह है कि, फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, और दिव्येंदु की वापसी हो रही है. ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को पर्दे पर रिलीज होगी.

पहली बार दिखेगी आमिर-सनी की जोड़ी इस लिस्ट में सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'लाहौर 1947' (Lahore 1947) भी शामिल है. ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इस मूवी में पहली बार आमिर खान और सनी देओल की जोड़ी एक साथ नजर आएगी. सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं. यह एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जो 13 अगस्त 2026 को रिलीज होगी.

