Hindi Holi Song: होली पार्टी को बनाना है यादगार? इन 7 गानों को प्लेलिस्ट में करें शामिल, डांस फ्लोर पर लग जाएगी आग!

होली पार्टी को बनाना है यादगार? इन 7 गानों को प्लेलिस्ट में करें शामिल Hindi Holi Song: गुझिया की मिठास और रंगों का त्योहार होली (Holi) आ चुका है. होली के जश्न में अब बस एक दिन की दूरी है ऐसे में लोग इसकी पार्टी (Holi Party) की तैयारियों में जुट गए हैं. इस दिन लोग न सिर्फ रंगों के रंग में रंगते हैं, बल्कि वे गानों पर जमकर झूमते भी हैं. अगर आपने अभी तक पार्टी के लिए अपनी होली प्लेलिस्ट को अपडेट नहीं की है, तो आप इन 7 गानों को अपनी प्लेलिस्ट (Holi Song) में शामिल कर सकते हैं ये आपकी पार्टी में आग लगा देंगे. चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से गाने हैं.

प्लेलिस्ट में शामिल करें ये पॉपुलर डांस नंबर सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का गाना 'सेल्फी ले ले रे' (Selfie Le Le Re) एक पॉपुलर डांस नंबर है, जो आपकी होली 2026 की प्लेलिस्ट को और भी शानदार बना देगा. एनर्जेटिक धुन और सलमान खान का कमाल का हुकस्टेप इस डांस नंबर को पूरी तरह से यादगार बना देते हैं.

कपल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये गाना अगर आपको तेज-तर्रार डांस से थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो आपको दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फिल्म 'गोलियों की रासलीला:राम लीला' का होली सॉन्ग 'लहू मुंह लग गया' (Lahu Muh Lag Gaya) अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ये गाना एक कपल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

स्टेज पर आग लगा देगा ये गाना फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का गाना 'बद्री की दुल्हनिया' (Badri Ki Dulhania) एक ऐसा डांस नंबर है, जो सिर्फ नॉर्मल पार्टी ही नहीं बल्कि होली पार्टी में भी जबरदस्त तड़का लगाती है. इस होली में अगर आप स्टेज पर आग लगाना चाहते हैं, तो इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें.

दशकों से फैंस को फेवरेट बना है ये होली सॉन्ग इस लिस्ट में एक गाना ऐसा भी शामिल है, जिसे रिलीज हुए दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये गाना होली पार्टी की जान बना हुआ है. ये गाना है फिल्म 'सिलसिला' का 'रंग बरसे' (Rang Barse) जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी ने आग लगा दी थी.

ऋतिक और टाइगर के मूव्स उड़ा देंगे होश सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'वॉर' का गाना 'जय जय शिव शंकर' (Jai Jai Shiv Shankar) अपने जोशीले म्यूजिक से रंग के इस त्योहार में मॉर्डिनिटी में जबरदस्त तड़का लगाता है. ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के डांस मूव्स ने इस गाने को और भी ज्यादा खास बना दिया है.

थिरकने पर मजबूर कर देगा Balam Pichkari गाना रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का गाना 'बलम पिचकारी' (Balam Pichkari) होली पार्टी में बजने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है. इसका म्यूजिक, बोल और जोश हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर देता है.

