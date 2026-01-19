70s की वो एक्ट्रेस, जिसे पागलखाने में किया गया बंद, 3 दिन तक फ्लैट में पड़ी रही लाश, बिना कपड़ों के सड़क पर...

1/8





कौन थीं वो बदनसीब एक्ट्रेस? बॉलीवुड की चमक-धमक के पीछे अक्सर एक ऐसा अंधेरा छिपा होता है, जिसे देख पाना आम इंसान के बस की बात नहीं. 70 के दशक की सबसे हसीन, सबसे बोल्ड और सबसे महंगी अदाकारा परवीन बाबी की कहानी इसी काले अंधेरे की सबसे दर्दनाक दास्तां है. एक ऐसी स्टार, जिसके मौत के तीन दिन बाद तक उसे एक कंधा भी नसीब नहीं हुआ. आइए जानते हैं इस एक्ट्रेस के बारे में.

नवाबों की विरासत और स्टारडम जूनागढ़ के नवाबी खानदान में जन्मी परवीन बाबी ने जब फिल्मी पर्दे पर कदम रखा, तो ग्लैमर का एक अलग चेहरा सामने आया. वो पहली भारतीय एक्ट्रेस थीं, जो मशहूर 'टाइम मैगजीन' के कवर पर छपीं. ये अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शशि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ हिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस थीं.

परवीन बाबी की बीमारी परवीन बॉबी के इस बीमारी के गवाह सबसे पहले उनके करीबी मित्र महेश भट्ट बने. 1979 की एक शाम जब महेश उनके घर पहुंचे, तो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था. परवीन की मां बरामदे में डरी हुई खड़ी थीं. अंदर कमरे के कोने में परवीन बाबी हाथ में चाकू लिए कांप रही थीं. उन्होंने महेश को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा "बात मत करो, इस कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी है. ये लोग मुझे मारना चाहते हैं."

एक्ट्रेस को लगता था कोई उनकी जान लेना चाहता है यह सिर्फ एक वहम नहीं, बल्कि उस बीमारी की शुरुआत थी, जिसने परवीन की हस्ती को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था. उन्हें हर तरफ साजिशें नजर आने लगीं. कभी उन्हें लगता कि उनके एसी में किसी ने जासूसी चिप लगा दी है, तो कभी वे चलती कार से कूद जातीं क्योंकि उन्हें 'बम' टिक-टिक करता सुनाई देता था.

अमिताभ बच्चन पर आरोप परवीन बाबी की मानसिक स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक को नहीं छोड़ा. उन्होंने बिग बी पर खुद के अपहरण और हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया. इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसी हस्तियों को भी अपनी साजिश की लिस्ट में शामिल कर लिया.

सड़क पर बिना कपड़ों के दौड़ रहीं थीं एक्ट्रेस महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार परवीन से बहस के बाद जब वे घर छोड़कर जाने लगे, तो परवीन उन्हें रोकने के लिए बिना कपड़ों के ही मुंबई की सड़क पर उनके पीछे दौड़ने लगी थीं. जिसके बाद वो एक्ट्रेस को घर ले गए. महेश भट्ट एक्ट्रेस के साथ उनकी बीमारी में हमेशा खड़े रहें. उन्होंने एक्ट्रेस का बहुत इलाज भी करवाया.

न्यूयॉर्क के पागलखाने में बंद थीं एक्ट्रेस साल 1983 में जब परवीन अपने करियर के चरम पर थीं, वे अचानक गायब हो गईं. पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें ढूंढ रही थी, पता चला कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पागलों जैसा व्यवहार करने के कारण पुलिस ने उन्हें हथकड़ियां लगाकर एक ल पागलखाने में बंद कर दिया है. जब उनसे उनकी पहचान पूछी गई, तो वो अपना नाम तक नहीं बता पा रही थीं.

