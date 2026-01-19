80 साल के एक्टर ने 29 साल छोटी पत्नी संग समंदर किनारे किया रोमांस, फोटोज देख फैंस बोले, 'जबरदस्त अंकल जी आपने तो...'

1/8





समंदर किनारे पत्नी संग रोमांटिक हुए 80 साल के कबीर बेदी Kabir Bedi Parveen Dusanj Romantic Photos Viral: बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम कपल्स लाइमलाइट में रहते हैं. यहां पर कई एक्टर्स ने खुद से काफी छोटी हसीना संग शादी की है लेकिन अब सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो 80 साल के हो गए हैं और उन्होंने अपनी 29 साल छोटी पत्नी संग 10वीं शादी की सालगिरह मनाई है. इस एक्टर की शादी की सालगिरह और बर्थडे एक साथ आता है. आइए आपको इस कपल की फोटोज दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं.

80 साल के कबीर बेदी ने 29 साल छोटी परवीन संग की शादी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी की, जिन्होंने खुद से 29 साल छोटी परवीन दुसांज से शादी रचाई. कबीर बेदी और परवीन की वेडिंग एनिवर्सरी 15 जनवरी को थी और एक्टर का बर्थडे 16 जनवरी को था. इस दोनों खास मौकों को कपल ने एक साथ मनाया. ऐसे में कपल वेकेशन पर गया., जहां से दोनों की रोमांटिक तस्वीरें सामने आ गई हैं.

कबीर बेदी ने समंदर किनारे मनाई वेडिंग एनिवर्सरी 80 साल के कबीर बेदी और परवीन की शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं. इस खास दिन को कपल ने समंदर किनारे मनाया, जहां पर दोनों ने रोमांटिक पलों को एक साथ जियां. इन तस्वीरों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि कबीर बेदी इस उम्र में भी अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहे हैं.

समंदर किनारे रोमांटिक हुए 80 साल के कबीर बेदी कबीर बेदी और परवीन दुसांझ में उम्र में लंबा अंतर है लेकिन इन तस्वीरों में साफ पता चल है कि ये कपल अपने बीच के अंतर को पीछ छोड़कर जिंदगी में खुश हैं. इस तस्वीर में परवीन और कबीर की केमिस्ट्री साफ झलक रही है. दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं.

कबीर बेदी ने 29 साल छोटी पत्नी संग लिखा खास पोस्ट कबीर बेदी और परवीन दुसांज ने इन तस्वीरों के साथ एक प्यार भरा कैप्शन भी लिखा, जिसमें दोनों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की. कबीर और परवीन ने ज्वाइंट पोस्ट में लिखा, 'हमनें अपनी शादी की 10वीं सालगिरह, साथ बिताए 20 साल और मेरा जन्मदिन एक साथ मनाया. ये हमने धूप से भरे खूबसूरत बीच पर मनाया, जहां हरे भरे पेड़ और लहरों की आवाज थी. ये याद करने, सोचने और खुद को नया करने का समय है.'

कबीर बेदी का पोस्ट हुआ वायरल कबीर बेदी और परवीन ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'साथ बिताया समय, अकेले का समय, सब कुछ बहुत ही सुकूनभरा रहा है. अब हम वापिस आ गए है.' इसके साथ ही कपल ने प्यार भरी स्माइल का इमोजी लगाया, जिससे साफ है कि दोनों इन पलों को काफी अच्छे से एन्जॉय करके आए हैं.

कबीर बेदी और परवीन ने दिखाए सुकून के पल इस तस्वीर में परवीन और कबीर बेदी ने अपनी जिंदगी के सुकून पलों की झलक दिखाई है, जिसमें शाम की ठंडक है और दोनों का खास पल है, जिससे वह शांति के साथ बिता रहे हैं. इस तस्वीर में दोनों का चेहरा नहीं है, लेकिन एक सुकून है जो फैंस महसूस कर सकते हैं,

