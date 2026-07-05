एक नाजायज बच्चे का बाप है ये एक्टर

बॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जिनको कभी भी प्यार हो जाता है. बहुत से सितारों के अनगिनत रिश्ते हैं जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाए. आज भी हम एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर नाजायज औलाद होने के आरोप लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि डेटिंग के दौरान ये एक्टर बहक गया था. हालांकि ये एक्टर कभी भी इस बच्चे को अपना नहीं पाया और न ही इस बच्चे के बारे में बात कर पाया. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मिस्टर परर्फैक्शनिस्ट आमिर खान हैं. आमिर खान 90 के दशक में एक ब्रिटिश जर्नालिस्ट पर फिदा हो गए थे. चलिए जानते हैं कि ये आखिर क्या कहानी है.