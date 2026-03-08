नए नवेले जोड़े की तरह हाथों में हाथ डालकर पहुंचे Aamir Khan और Gauri Spratt, किसके प्री-वेडिंग रिसेप्शन में मचाया बवाल

1/8





नए नवेले जोडे की तरह दिखे Aamir Khan और Gauri Spratt बॉलीवुड के जानेमाने कपल आमिर खान और गौरी स्प्रेट एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. हाल ही में आमिर खान और गौरी स्प्रेट एक इवेंट में पहुंचे थे. यहां पर आमिर खान और गौरी स्प्रेट ने नए नवेले जोड़ी की तरह एंट्री मारी है. आमिर खान और गौरी स्प्रेट का हाल देखकर तो उनके फैंस को भी जलन होने लगी है. यही वजह है जो कुछ समय में ही आमिर खान और गौरी स्प्रेट की तस्वीरें वायरल होने लग गई हैं. चलिए जानते हैं कि आमिर खान और गौरी स्प्रेट किसके प्री वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे थे.

हाथों में हाथ डालकर पहुंचे Aamir Khan और Gauri Spratt इस प्री वेडिंग रिसेप्शन में आमिर खान और गौरी स्प्रेट हाथों में हाथ डालकर पहुंचे थे. जैसे ही आमिर खान और गौरी स्प्रेट यहां आए वैसे ही मीडिया ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया.

किसके प्री-वेडिंग रिसेप्शन में Aamir Khan और Gauri Spratt ने मचाया बवाल बता दें कि आमिर खान और गौरी स्प्रेट ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा के बेटे मोहक नाहटा औक दीक्षिता कुलार के प्री-वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे थे. आमिर खान और गौरी स्प्रेट के अलावा और भी कई बॉलीवुड सितारे इस पार्टी में पहुंचे थे.

Aamir Khan और Gauri Spratt की तस्वीरें देखकर फैंस को लगा सदमा आमिर खान और गौरी स्प्रेट की तस्वीरें देखकर फैंस को सदमा लग गया है. फैंस का कहना है कि तस्वीरों में आमिर खान और गौरी स्प्रेट की केमिस्ट्री जबरदस्त नजर आ रही है.

Aamir Khan और Gauri Spratt से सवाल पूछ रहे हैं फैंस अब आमिर खान और गौरी स्प्रेट के फैंस ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि वो दोनों शादी कब कर रहे हैं. फैंस का मानना है कि अब आमिर खान और गौरी स्प्रेट को देर नहीं करनी चाहिए.

वायरल हुईं Aamir Khan और Gauri Spratt की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आमिर खान और गौरी स्प्रेट की तस्वीरों ने हंगामा मचा दिया है. इस दौरान आमिर खान देसी अंदाज में दिखे तो वहीं गौरी स्प्रेट रह रंग की साड़ी में पोज देती नजर आईं.

फेवीकोल की तरह साथ चिपके रहते हैं Aamir Khan और Gauri Spratt फैंस कह रहे हैं कि इस उम्र में भी आमिर खान और गौरी स्प्रेट शिद्दत वाला प्यार कर रहे हैं, तभी तो आमिर खान और गौरी स्प्रेट एक दूसरे से फेवीकोल की तर चिपके रहते हैं.

