नए नवेले जोड़े की तरह हाथों में हाथ डालकर पहुंचे Aamir Khan और Gauri Spratt, किसके प्री-वेडिंग रिसेप्शन में मचाया बवाल

नए नवेले जोडे की तरह दिखे Aamir Khan और Gauri Spratt
बॉलीवुड के जानेमाने कपल आमिर खान और गौरी स्प्रेट एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. हाल ही में आमिर खान और गौरी स्प्रेट एक इवेंट में पहुंचे थे. यहां पर आमिर खान और गौरी स्प्रेट ने नए नवेले जोड़ी की तरह एंट्री मारी है. आमिर खान और गौरी स्प्रेट का हाल देखकर तो उनके फैंस को भी जलन होने लगी है. यही वजह है जो कुछ समय में ही आमिर खान और गौरी स्प्रेट की तस्वीरें वायरल होने लग गई हैं. चलिए जानते हैं कि आमिर खान और गौरी स्प्रेट किसके प्री वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे थे.