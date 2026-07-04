पहली पत्नी के होते हुए जब लिव इन में रहने निकला एक्टर, फिल्म के सेट पर पटा ली अपनी ही Assistant Director

पहली पत्नी के होते हुए जब लिव इन में रहने निकला एक्टर

बॉलीवुड के लोग अक्सर रिश्तों की मजाक बनाकर रख देते हैं. बहुत से सितारे ऐसे हैं जो कि कई कई शादी करके बैठे हैं, उसके बाद भी उनको सच्चा प्यार नहीं मिला. आज की इस रिपोर्ट में भी हम एक ऐसे ही सितारे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पत्नी के होते हुए भी किसी और के साथ लिव इन में रह रहा था. बाद में इस एक्टर ने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी को भी किसी और के लिए छोड़ दिया. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि आमिर खान ही हैं जो कि इस समय अपनी तीसरी शादी की वजह से छाए हुए हैं. एक समय था जब आमिर खान के सिर पर किरण राव के प्यार का भूत सवार था.