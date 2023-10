Bigg Boss के इन सदस्यों पर पार्टनर ने लगाया 'हिंसा' का आरोप, एक ने तो फ्राइंग पैन से किया था हाथ साफ Bigg Boss contestants who had physical violence with partners: बिग बॉस के घर में हिस्सा लेनेे आए कई सदस्य ऐसे रहे जिन पर पार्टनर ने ही हिंसा का आरोप लगा दिया था। इन सितारों में अभिषेक कुमार से लेकर शालीन भनोट तक का नाम शामिल है।