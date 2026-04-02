Hanuman Jayanti पर फिर चर्चा में आया 'आदिपुरुष' के संकट मोचन का किरदार, इन 4 बातों पर मचा था जमकर बवाल

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Hanuman Jayanti पर फिर चर्चा में आया 'आदिपुरुष' के संकट मोचन का किरदार Adipurush Hanuman Character Controversy: सिनेमाई पर्दे पर अक्सर पौराणिक कथाओं से जुड़े टीवी सीरियल्स और फिल्में देखने को मिलती हैं. खासकर मेकर्स 'रामायण' (Ramayana) पर को पर्दे पर ज्यादा उतारते नजर आते हैं. भगवान राम (Ram) और हनुमान (Hanuman) पर न जाने कितने टीवी सीरियल्स और फिल्में बन चुकी हैं जिसमें से कुछ दर्शकों के दिलों दिमाग में अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है, तो किसी को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया. जिसमें ओम राउत की साल 2023 में रिलीज हुई पैन-इंडिया मूवी 'आदिपुरुष' (Adipurush) भी है, इसे लेकर तो जमकर बवाल हुआ था.

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Adipurush को लेकर क्यों हुआ था विवाद? दरअसल, प्रभास (Prabhas) और कृति सेनन (Kriti Senon) स्टारर मूवी 'आदिपुरुष' में भगवान राम, माता सीता और खासकर हनुमान जी को जिस तरह से दिखाया गया था और उनके जो डायलॉग थे उसे लेकर काफी बवाल हुआ था. वहीं हनुमान जयंती के खास मौके पर 'आदिपुरुष' में संकट मोचन के किरदार पर हुआ विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से विवाद थे.

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Adipurush में किसने निभाई थी हनुमान की भूमिका? साल 2023 में रिलीज हुई ओम राउत की फिल्म 'आदिपुरुष' में हनुमान जी की जो इमेज, डायलॉग और पहनावा दिखाया गया था उसे लेकर जमकर बवाल हुआ था. बता दें कि, इस मूवी में एक्टर देवदत्त नागे ने संकट मोचन का रोल निभाया था.

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डायलॉग पर कटा था जमकर गदर फिल्म में हनुमान जी डायलॉग (Adipurush Hanuman Dialogue) पर जमकर गदर कटा था. लोगों के हनुमान जी के मुंह से टपोरी भाषा कहलवाने पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था. दरअसल, इसके डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखे थे और इसपर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई थी. मूवी में हनुमान जी के मुंह से 'कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की' जैसे डायलॉग्स बुलवाए गए थे.

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फिल्म पर लगा था ये आरोप वहीं 'आदिपुरुष' पर अपमानजनक भाषा का आरोप (Allegations Against Adipurush Film) लगा था. लोगों का कहना था कि, रामायण जैसे पवित्र महाकाव्य के किरदारों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है. दरअसल, इसमें हनुमान जी को राक्षस 'तू' कहकर बात करता है, जिसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी.

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हनुमान जी के कॉस्ट्यूम पर क्यों उठे थे सवाल? ओम राउत की इस फिल्म में सिर्फ डायलॉग और आपमानजनक भाषा को लेकर ही नहीं बल्कि, इसमें हनुमान जी के कॉस्ट्यूम को लेकर भी बवाल देखा गया था. इस बिग बजट फिल्म में मेकर्स ने बजरंगबली का लुक (Adipurush Hanuman Look) पारंपरिक, गदाधारी और सौम्य से बिल्कुल अलग रखा था जिसपर लोगों ने सवाल उठाए थे.

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विवाद पर मनोज मुंतशिर ने दी थी ये सफाई इस फिल्म के ट्रेलर से लेकर रिलीज के बाद तक खूब विवाद हुआ था यहां तक कि इस पर हिंदू संगठन द्वारा याचिका भी दायर की गई थी. वहीं बढ़ते विवाद पर फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) ने तर्क देते हुए कहा था कि, यह जानबूझकर लिखा गया है ताकि आज की पीढ़ी उससे जुड़ सके.

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