Hanuman Jayanti पर फिर चर्चा में आया 'आदिपुरुष' के संकट मोचन का किरदार, इन 4 बातों पर मचा था जमकर बवाल

Hanuman Jayanti पर फिर चर्चा में आया 'आदिपुरुष' के संकट मोचन का किरदार
Adipurush Hanuman Character Controversy: सिनेमाई पर्दे पर अक्सर पौराणिक कथाओं से जुड़े टीवी सीरियल्स और फिल्में देखने को मिलती हैं. खासकर मेकर्स 'रामायण' (Ramayana) पर को पर्दे पर ज्यादा उतारते नजर आते हैं. भगवान राम (Ram) और हनुमान (Hanuman) पर न जाने कितने टीवी सीरियल्स और फिल्में बन चुकी हैं जिसमें से कुछ दर्शकों के दिलों दिमाग में अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है, तो किसी को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया. जिसमें ओम राउत की साल 2023 में रिलीज हुई पैन-इंडिया मूवी 'आदिपुरुष' (Adipurush) भी है, इसे लेकर तो जमकर बवाल हुआ था.