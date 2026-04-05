कौन हैं जैन मैरी खान, जो फिल्म 'डकैत' में बनी हैं पुलिस ऑफिसर, आमिर खान से क्या है रिश्ता?

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फिल्म 'डकैत' की एक्ट्रेस हैं जैन मैरी खान साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अदिवि शेष की फिल्म 'डकैत' इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं. ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और इसे बड़े पर्दे पर देखे के लिए बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म अदिवि शेष के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर मृणाल ठाकुर नजर आने वाली हैं. वहीं, फिल्म 'डकैत' में एक्ट्रेस जैन मैरी खान काम करते दिखाई देंगी, वह पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस जैन मैरी खान का बॉलीवुड एक्टर आमिर खान से क्या रिश्ता है.

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जैन मैरी खान रही हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एक्ट्रेस जैन मैरी खान बीते एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में काम किया है. जैन मैरी खान ने एक्टिंग से पहले डायरेक्शन में हाथ आजमाया था.

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जैन मैरी खान ने साल 2020 में किया एक्टिंग डेब्यू जैन मैरी खान ने साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'कपूर एंड संस' और साल 2017 में आई फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है. जैन मैरी खान ने साल 2020 में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'मिसेज सीरियल किलर' से एक्टिंग डेब्यू किया.

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जैन मैरी खान ने इन फिल्मों और वेब सीरीज में किया काम जैन मैरी खान ने 'मिसेज सीरियल किलर' के अलावा साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'मोनिका, ओ माय डार्लिंग' में काम किया है. जैन मैरी खान ने 'फील्स लाइक इश्क', 'मेड इन हेवन', 'इलीगल-जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर' जैसी वेब सीरीज में काम किया है.

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जैन मैरी खान की अपकमिंग फिल्म है 'डकैत' जैन मैरी खान अब फिल्म 'डकैत' में काम करती नजर आएंगी. जैन मैरी खान का फिल्म 'डकैत' में पुलिस ऑफिसर वाला अंदाज काफी रोमांचक होने वाला है. उनके फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक हैं.

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मंसूर खान की बेटी हैं जैन मैरी खान जैन मैरी खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1995 में मुंबई में उनका जन्म हुआ है. वह आमिर खान की फैमिली से रिश्ता रखती हैं. जैन मैरी खान के पिता मंसूर खान हैं, जो फिल्ममेकर हैं.

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जैन मैरी खान हैं आमिर खान की भतीजी जैन मैरी खान के पिता मंसूर खान और आमिर खान कजिन हैं. इस तरह से आमिर खान एक्ट्रेस जैन मैरी खान के चाचा हैं. जैन मैरी खान ने अपनी फैमिली को विरासत को आगे बढ़ाया है और मनोरंजन की दुनिया में करियर बनाया है.

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