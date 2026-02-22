कौन है Tamanna Baloch? आप पर है जिसकी गंदी नजर, Viral Video जमकर हो रहा है फॉरवर्ड और सर्च

1/8





कौन है Tamanna Baloch? ये साल सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए मनहूस साबित हो रहा है. अब तक कई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के प्राइवेट वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं. कुछ समय पहले Angel Nuzhat के 12 मिनट के वीडियो का आतंक मचा हुआ था. इसी बीच कहानी में तमन्ना बलूच की एंट्री हो गई है. अब तमन्ना बलूच की एक प्राइवेट वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. 19 minute 34 Second Viral Video के बाद अब ये वीडियो भी लोगों को बर्बादी के कागार तक लेकर जा रही है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि तमन्ना बलूच कौन है?

2/8





पाकिस्तान का जानामाना नाम है Tamanna Baloch इस समय तमन्ना बलूच के नाम के कई हैशटैग वायरल हो रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि तमन्ना बलूच एक पाकिस्तानी लड़की है जो कि जानीमानी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर है.

3/8





पाकिस्तान के लोगों को ये सिखाती है Tamanna Baloch तमन्ना बलूच पाकिस्तान में इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर खूब वीडियोज शेयर करती हैं. तमन्ना बलूच पाकिस्तान के लोगों को ओढ़ने पहनने का सलीका सिखाती हैं.

Advertisement

4/8





हैकर्स कर रहे हैं Tamanna Baloch के नाम का इस्तेमाल आपको बता दें कि तमन्ना बलूच सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम है. ऐसे में तमन्ना बलूच के नाम से वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ऑलगोरिदम में वीडियो वायरल किया जा सके. वीडियो की रीच नाम से अच्छी हो जाएगी.

5/8





Tamanna Baloch के जाल में फंसना है मना तमन्ना बलूच का वीडियो भी फक है. जब आप इस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो ये एक मालवेयर आपके फोन में सेट कर देता है. ऐसा होते ही आपकी पर्सनल इनफॉर्मेशन लीक हो जाती है.

6/8





प्राइवेट वीडियो की वजह से चुटकियों में आप होंगे कंगाल इस तरह के लिंक आपके बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए काफी है. इसके अलावा आपका पर्सनल डाटा भी हैकर्स के हाथ लग जाता है. न चाहते हुए भी आप खुद को तबाह कर बैठेंगे.

Advertisement

7/8





Tamanna Baloch की वजह से होगी जेल क्योंकि किसी की पर्सनल इनफॉर्मेश चुराना जुर्म है. ऐसे में इस तरह के लिंक को सर्कुलेट करने से भी आपको जेल हो सकती है. नए आईटीएक्ट के मुताबिक इस तरह की वीडियो फॉरवर्ड करना जुर्म है.

8/8



