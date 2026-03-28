19 Minute 34 Second Viral Video: हेतल परमार के वीडियो में क्या है ऐसा, जिसे देखे के लिए तड़प रहे हैं लोग

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आखिर कौन है Hetal Parmar? 19 minute 34 second viral video के बाद इस समय गुजरात की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हेतल परमार ने बवाल काट रखा है. हेतल परमार सोशल मीडिया पर एक्सर अपनी वीडियोज की वजह से छाई रहती हैं. हेतल परमार की प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है. हेतल परमार की ये वीडियो सामने आने के बाद लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि हेतल परमार कैसे प्राइवेट वीडियोज के चंगुल में फंस गई हैं. सच सामने आने के बाद भी हेतल परमार के वीडियो का पीछा लोग नहीं छोड़ रहे हैं. चलिए जानते हैं कि हेतल परमार के प्राइवेट वीडियो में लोग आखिर क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हैं.

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Hetal Parmar के वीडियो में क्या तलाश रहे हैं लोग हेतल परमार के वीडियो को प्राइवेट वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है. लोगों को लगता है कि इस वीडियो में वो हेतल परमार को आपत्तिजनक हालत में देख पाएंगे. हालांकि लिंक को क्लिक करके लोग खुद को तबाह कर रहे हैं.

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क्या है Hetal Parmar के वीडियो का सच भले ही हेतल परमार के प्राइवेट वीडियो ने गुजरात में हंगामा मचा दिया है, लेकिन अब इस वीडियो का सच सामने आ चुका है. जांच में पता चला है कि हेतल परमार का ये वीडियो फेम है जिसे एआई से बनाया गया है. लिंक क्लिक करते ही आप कंगाल हो जाएंगे.

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Hetal Parmar ने फैलाया गुजरात में खौफ हेतल परमार ने इस डीपफेक वीडियो ने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया है. आपको बता दें कि हेतल परमार का एक जानामाना नाम हैं. ऐसे में इस वीडियो ने हेतल परमार की इमेज को काफी खराब कर दिया है.

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टेलीग्राम ने किया Hetal Parmar को बर्बाद आपको बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पर हेतल पटेल का वीडियो खूब सर्च और क्लिक किया जा रहा है. बताया जारहा है कि टेलीग्राम पर इस वीडियो का लिंक बड़ी ही आसानी से मिल जा रहा है.

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Hetal Parmar ने हाल ही में तोड़ी थी चुप्पी कुछ समय पहले ही हेतल परमार ने अपने प्राइवेट वीडियो पर चुप्पी तोड़ी थी. इस वीडियो को फेक बताते हुए हेलत ने दावा किया था कि वो IT 2000 एक्ट के तहत धारा 67A का इस्तेमाल करने वाली हैं, ताकि गुनेहगारों को जेल भेजा जा सके.

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Hetal Parmar की वीडियो में क्यों किया गया AI का इस्तेमाल आपको बता दें कि प्राइवेट वीडियोज लोगों के फोन को हैक करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि घर बैठे पैसा कमाया जा सके. यही वजह है जो ऐसी फेक वीडियोज बनाने के लिए हैकर्स AI का खूब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

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