19 Minute 34 Second Viral Video: हेतल परमार के वीडियो में क्या है ऐसा, जिसे देखे के लिए तड़प रहे हैं लोग

आखिर कौन है Hetal Parmar?
19 minute 34 second viral video के बाद इस समय गुजरात की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हेतल परमार ने बवाल काट रखा है. हेतल परमार सोशल मीडिया पर एक्सर अपनी वीडियोज की वजह से छाई रहती हैं. हेतल परमार की प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है. हेतल परमार की ये वीडियो सामने आने के बाद लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि हेतल परमार कैसे प्राइवेट वीडियोज के चंगुल में फंस गई हैं. सच सामने आने के बाद भी हेतल परमार के वीडियो का पीछा लोग नहीं छोड़ रहे हैं. चलिए जानते हैं कि हेतल परमार के प्राइवेट वीडियो में लोग आखिर क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हैं.