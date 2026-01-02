नाना और मामा के मुकाबले कैसा रहा अगस्त्य नंदा का डेब्यू? अमिताभ बच्चन-अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म ने की थी इतनी कमाई

1/8





फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी को हुई है रिलीज अमिताभ बच्चन के नाती और अभिषेक बच्चन के भांजे अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' साल 2026 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा के अलावा धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत जैसे सितारे नजर आए. गौरतलब है कि दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म है. फिल्म 'इक्कीस' को ओपनिंग डे पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. आइए जानते हैं कि अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म अपने नाना अमिताभ बच्चन और मामा अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म के आगे कहां पर टिकती है.

फिल्म 'इक्कीस' ने ओपनिंग डे पर की इतनी कमाई अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' ने ओपनिंग डे पर 7.28 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म को अच्छी शुरुआत मिली है. ये उस समय की कमाई है जब सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' लगी है.

अगस्त्य नंदा के काम की हो रही तारीफ फिल्म 'इक्कीस' में अगस्त्य नंदा के काम की तारीफ हो रही है. वहीं, फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने कहा था कि फिल्म की शूटिंग के समय अगस्त्य नंदा ने काफी मेहनत की थी

अमिताभ बच्चन की डेब्यू फिल्म हुई थी फ्लॉप अगस्त्य नंदा के नाना अमिताभ बच्चन ने साल 1969 में फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' से डेब्यू किया था. 56 साल पहले अमिताभ बच्चन की इस फिल्म का कुल कलेक्शन 8,10,000 हुआ था. इस फिल्म का बजट 8,50,000 रुपये था.

अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म का था ये हाल अगस्त्य नंदा के मामा अभिषेक बच्चन ने साल 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से डेब्यू किया था. 25 साल अभिषेक बच्चन की फिल्म 'रिफ्यूजी' ने 35.44 करोड़ रुपये की कमाई की थी. अभिषेक बच्चन की इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपये थे.

फिल्म 'इक्कीस' का है इतना बजट अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' के बजट और कलेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक, इसे 60 करोड़ रुपये में बनाया गया है. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'इक्कीस' कुल कितना कलेक्शन करती है.

फिल्म 'इक्कीस' के हिट या फ्लॉप के लिए करना पड़ेगा इंतजार अमिताभ बच्चन की फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' के आंकड़े देखकर पता लगा रहा कि ये फ्लॉप हुई है. वहीं, अभिषेक बच्चन की फिल्म 'रिफ्यूजी' बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. अब अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' के हिट या फ्लॉप के लिए इंतजार करना पड़ेगा.

