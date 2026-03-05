Arjun Tendulkar की शादी में Aishwarya Rai और अभिषेक बच्चन ने मारी ग्रैंड एंट्री, 'सास-ससुर' से दूर ही दिखीं एक्ट्रेस

1/8





ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने जमाया अर्जुन तेंदुलकर की शादी में रंग Aishwarya Rai Abhishek Bachchan At Arjun Tendulkar Wedding: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं. अर्जुन की सानिया चंडोक से शादी हो रही है. शादी का जश्न चल रहा है. अब तक फैंस के बीच मेहंदी और संगीत की तस्वीरों ने हंगामा मचाया हुआ था लेकिन अब अर्जुन और सानिया के वेडिंग वेन्यू से भी फोटोज सामने आने लगी हैं. कई सारे क्रिकेटर अपने पार्टनर के साथ इस शादी में पहुंचे हैं और इसी बीच ऐश्वर्या राय ने अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ ग्रैंड एंट्री ली है.

तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की खबरों ने बीते दिनों खूब लाइमलाइट बटोरी. इन खबरों के बीच ही ऐश्वर्या ने अपने पति अभिषेक के साथ अर्जुन तेंदुलकर की शादी में रंग जमाया है. दोनों काफी ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे.

खूबसूरत लगीं ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या राय ने इस शादी में लाइट ब्लू कलर के भारी भरकम सूट में एंट्री ली. इसके साथ एक्ट्रेस ने अपनी रेड लिपस्टिक और खुले बालों के साथ लुक कंप्लीट किया. इस लुक में ऐश्वर्या काफी सुंदर लगीं और उनके चेहरे की स्माइल ने लुक को चार चांद लगाने के काम किए हैं.

अभिषेक बच्चन ने लिया रॉयल ब्लैक लुक अभिषेक बच्चन की बात करें तो एक्टर इस शादी में ऑल ब्लैक लुक में काफी रॉयल लगे. वह शादी में अचकानी सूट पहने पहुंचे. इसके साथ उन्होंने ब्लैक चश्मा भी लगाया. अभिषेक बच्चन की बीयर्ड उनके लुक को काफी सूट कर रही थी.

वायरल हुईं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की फोटोज अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय इस शादी में काफी सुंदर लगें. कपल ने एक से बढ़कर एक पोज दिए. कपल ने फोटोज में पैपराजी का फुल सपोर्ट किया. ये फोटोज फैंस को काफी पसंद आ रही है.

ऐश्वर्या राय के साथ नहीं दिखीं बेटी आराध्या ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या को हमेशा अपने साथ रखती हैं लेकिन इस शादी में वह आराध्यान को लेकर नहीं आईं. ऐसे शायद ही मौके आते हैं जब ऐश्वर्या आराध्या के बिना दिखती हैं.

सास ससुर से दूर दिखीं ऐश्वर्या राय हालांकि, ऐश्वर्या ने इस शादी में अपने ससुराल से पूरी दूरी बनाई. ऐश्वर्या शादी में अपनी सास जया बच्चन और ससुर अमिताभ बच्चन के साथ नहीं पहुंचीं. अमिताभ और जय शादी में बाद में आते हुए नजर आए.

