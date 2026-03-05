Arjun Tendulkar की शादी में Aishwarya Rai और अभिषेक बच्चन ने मारी ग्रैंड एंट्री, 'सास-ससुर' से दूर ही दिखीं एक्ट्रेस

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने जमाया अर्जुन तेंदुलकर की शादी में रंग
Aishwarya Rai Abhishek Bachchan At Arjun Tendulkar Wedding: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं. अर्जुन की सानिया चंडोक से शादी हो रही है. शादी का जश्न चल रहा है. अब तक फैंस के बीच मेहंदी और संगीत की तस्वीरों ने हंगामा मचाया हुआ था लेकिन अब अर्जुन और सानिया के वेडिंग वेन्यू से भी फोटोज सामने आने लगी हैं. कई सारे क्रिकेटर अपने पार्टनर के साथ इस शादी में पहुंचे हैं और इसी बीच ऐश्वर्या राय ने अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ ग्रैंड एंट्री ली है.