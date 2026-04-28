ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में बिना मेकअप किया था काम, मूवी ने बजट से चार गुना ज्यादा किया था कलेक्शन

1/8





ऐश्वर्या राय की फिल्म ने मचाया था धमाल बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय करीब 3 दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने साउथ इंडस्ट्री से डेब्यू किया था और फिर हिंदी फिल्मों में एंट्री ली. ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया है. एक्ट्रेस की अदाकारी के साथ ही उनकी खूबसूरती की काफी चर्चा होती है. आज हम आपको उस फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसमें ऐश्वर्या राय ने बिना मेकअप काम किया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. आइए जानते हैं कि ऐश्वर्या राय की ये फिल्म कौन सी थी.

2/8





साल 1999 में रिलीज हुई थी फिल्म 'ताल' डायरेक्टर सुभाष घई ने साल 1999 में फिल्म 'ताल' बनाई थी. इस फिल्म में अनिल कपूर, अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय, आलोक नाथ, अमरीश पुरी, सौरभ शुक्ला जैसे सितारे नजर आए थे. फिल्म ताल को काफी पसंद किया गया था.

3/8





फिल्म 'ताल' ने की थी इतनी कमाई फिल्म 'ताल' को ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 11 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 51 करोड़ रुपय से ज्यादा कमाई की थी.

Advertisement

4/8





फिल्म 'ताल' ने निभाया था ये किरदार फिल्म 'ताल' में ऐश्वर्या राय के किरदार मानसी नाम की लड़की का किरदार निभाया था. उनके किरदार की सादगी को काफी पसंद किया गया था. फिल्म ताल इतनी ज्यादा पसंद की गई थी कि बाद में तमिल में 'थालम' नाम से मूवी बनाई गई.

5/8





फिल्म 'ताल' में ऐश्वर्या राय ने नहीं किया मेकअप फिल्म 'ताल' को लेकर सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ऐश्वर्या राय ने इसकी शूटिंग बिना मेकअप की थी. इसके बाद भी वह काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आईं. फिल्म में ऐश्वर्या राय के किरदार का अंदाज लोगों को खूब पसंद आया.

6/8





सुभाष घई को पसंद आती है ये बात डायरेक्टर सुभाष घई अपनी फिल्मों की एक्ट्रेसेस को कम से कम मेकअप में पसंद करते हैं क्योंकि इससे रियल इमोशंस उभरकर सामने आते हैं. सुभाष घई ने फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय को लगभग बिना मेकअप दिखाने का फैसला किया था.

Advertisement

7/8





सुभाष घई ने कही थी ये बात सुभाष घई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'जब मैंने ऐश्वर्या राय को फिल्म का रोल दिया तो मैं सिंपल लड़की की जिंदगी दिखाना चाहता था जो नैचुरली सुंदर हो. मैंने मेकअप आर्टिस्ट को कहा था, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहोगे दूंगा लेकिन ऐश्वर्या पर मेकअप मत लगाना.'

8/8



