ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में बिना मेकअप किया था काम, मूवी ने बजट से चार गुना ज्यादा किया था कलेक्शन

ऐश्वर्या राय की फिल्म ने मचाया था धमाल
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय करीब 3 दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने साउथ इंडस्ट्री से डेब्यू किया था और फिर हिंदी फिल्मों में एंट्री ली. ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया है. एक्ट्रेस की अदाकारी के साथ ही उनकी खूबसूरती की काफी चर्चा होती है. आज हम आपको उस फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसमें ऐश्वर्या राय ने बिना मेकअप काम किया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. आइए जानते हैं कि ऐश्वर्या राय की ये फिल्म कौन सी थी.