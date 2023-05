आग की तरह फैल चुकी है इन टॉप एक्ट्रेसेस की प्रेग्नेंसी की अफवाह, मलाइका अरोड़ा ने तो बजा दी थी सबकी बैंड Rumors Of Fake Pregnancy Of These Actresses: टीवी और बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस की अब तक फेक प्रेग्नेंसी न्यूज वायरल हो चुकी हैं। इस लिस्ट में मलाइका अरोड़ा से लेकर ऐश्वर्या शर्मा का नाम शामिल है।