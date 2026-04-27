ना सलमान, ना शाहरुख, इस इंडियन एक्टर ने दीं सबसे ज्यादा 100 करोड़ी मूवीज, 20 फिल्मों के साथ नंबर 1 पर है काबिज

इस एक्टर ने दीं बीस 100 करोडीं फिल्में

हर फिल्म स्टार का सपना होता है कि उसकी फिल्मों ज्यादा से ज्यादा कमाई करें और 100, 200, 300 और भी ज्यादा करोड़ रुपये के कलेक्शन क्लब में शामिल हो. बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक एक्टर की 20 फिल्में 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई हैं. ये इंडियन सिनेमा का एकमात्र एक्टर है, जिसने ये कमाल किया है. इस एक्टर ने सलमान खान, शाहरुख खान, रजनीकांत समेत सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि ये एक्टर हैं, जिसने ये कमाल किया है. इस एक्टर के बाद कौन से सितारे हैं.