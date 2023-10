इन सितारों ने ऑन स्क्रीन किया अंडर वॉटर रोमांस, बाथरूम में इंटीमेट सीन देख पानी-पानी हुए थे फैंस Bollywood stars who had on-screen under water romantic scene: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार से लेकर सनी लियोनी तक, इन फिल्मी सितारों ने ऑन स्क्रीन अंडर वॉटर रोमांस किया था। यहां देखें इन सितारों के बाथरूम में लव मेकिंग सीन की तस्वीरें।