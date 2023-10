Amala Paul को बर्थडे पर मिला रोमांटिक प्रपोजल, एक्ट्रेस ने लिप-लॉक कर पहन ली सगाई की अंगूठी Amala Paul gets engaged for second wedding: तमिल फिल्म अदाकारा अमाला पॉल ने हाल ही में अपना 32वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर अदाकारा ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। अदाकारा ने अपनी सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसकी तस्वीरें वायरल हो गईं।