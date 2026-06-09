कैसे राख से उठकर दोबारा जी उठीं Ameesha Patel? पिता से कानूनी जंग से चेक बाउंस के आरोप तक, इन विवादों ने हिला डाला था बॉलीवुड

कैसे राख से उठकर दोबारा जी उठीं Ameesha Patel?
Ameesha Patel Controversies: सिनेमा और पर्दे की चकाचौंध के पीछे अक्सर ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा ड्रामेटिक होती हैं. ऐसी ही एक कहानी है बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की, जो एक समय में देश की धड़कन रहीं. हालांकि, उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की लाइफ वो सब कुछ देखा जो एक इंसान को तोड़ सकता है. पारिवारिक कलह, कोर्ट के चक्कर और आर्थिक तंगी जैसी कई दिक्कतों का सामना कर चुकी अमीषा ने गिरकर वापस अपना मुकाम बनाया है.