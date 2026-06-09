कैसे राख से उठकर दोबारा जी उठीं Ameesha Patel? पिता से कानूनी जंग से चेक बाउंस के आरोप तक, इन विवादों ने हिला डाला था बॉलीवुड

धमाकेदार शुरुआत और फिर ग्रहण

अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करके भारत वापस आने के बाद अमीषा पटेल (Ameesha Patel Debut Movie) को राकेश रोशन की फिल्म 'कहो ना...प्यार है' का ऑफर मिला और एक्ट्रेस ने साल 2000 में ऋतिक रोशन स्टारर इस फिल्म के साथ धमाकेदार डेब्यू किया और साल 2001 में आई फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' जैसी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म से रातों-रात सुपरस्टार बन गईं. लेकिन किसे पता था कि इतनी सक्सेस मिलने के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा ढलान आने वाला था, जहां से वापसी नामुमकिन सी दिखने लगेगी.