Amitabh Bachchan की वो मशहूर हीरोइन जिसने फैमिली के लिए कुर्बान कर दिया करियर, अब जी रही है ऐसी जिंदगी; देख रह जाएंगे दंग!

वो मशहूर हीरोइन जिसने फैमिली के लिए कुर्बान कर दिया करियर

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले धुरंधर एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 57 साल हो चुके हैं और अपने करियर के दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है. हालांकि, आज हम एक ऐसी हसीना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बिग बी के साथ ब्लॉकबस्टर गाना देकर रातोंरात स्टार बनीं, लेकिन करियर की पीक पर परिवार के लिए अपना करियर कुर्बान कर दिया और आज ऐसी हालत में जी रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.