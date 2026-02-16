12 Minute Viral Video: एंजल नुजहत के 'प्राइवेट वीडियो' का लिंक लेकर आया मुसीबत, ना करें ये काम वरना हो सकती है जेल!

1/8





सोशल मीडिया पर आया '12 मिनट का वीडियो' सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे काम से ज्यादा खराब काम के लिए किया जा रहा है. बीते कुछ महीनों से प्राइवेट वीडियो की बाढ़ आ गई है. दिलचस्प बात ये है कि इनमें से अधिकतर वीडियोज फेक है और उनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स भी इन वीडियोज पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और नुकसान उठाते हैं. अब एंजल नुजहत के नाम पर 12 मिनट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसको लेकर काफी चर्चा हो रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह से वीडियोज के लिंक पर क्लिक करने से ना सिर्फ आपकी निजी जानकारी लीक होगी बल्कि इन वीडियोज को शेयर करने पर आपको जेल की सजा हो सकती है.

एंजल नुजहत के नाम पर वायरल किया जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर एंजल नुजहत 12 मिनट प्राइवेट वीडियो (Angel Nuzhat 12 Minute Private Video) काफी चर्चा में है. इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर किया है और इसको लेकर खूब सर्च कर रहे हैं.

एंजल नुजहत का वीडियो है फेक एंजल नुजहत के वीडियो को लेकर जब पड़ताल की गई तो पता चला कि ऐसा कोई वीडियो ही नहीं है. इस तरह के प्राइवेट वीडियो वायरल होने का साइबर ठग फायदा उठा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोज हो चुके हैं वायरल सोशल मीडिया पर एंजल नुजहत के पहले पायल गेमिंग, फातिमा जटोई, अलीना आमिर, आरोही मीम जैसे तमाम लोगों के वीडियो सामने आए हैं. इसके बाद पता चला कि ये साइबर ठग एक सटीक टाइम स्लॉट का इस्तेमाल कर लोगों को फंसा रहे हैं. फिर भी लोग इससे सबक नहीं ले रहे हैं.

साइबर ठग बना रहे लोगों को निशाना प्राइवेट वायरल वीडियो देखने के लिए उतावले लोग साइबर ठगी का शिकार बने रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स असली वीडियो समझकर वीडियो के लिंक पर क्लिक करते हैं तो वह प्ले नहीं होता है लेकिन फोन में एपीके फाइल या मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है और इसका पता भी नहीं चलता है.

साइबर ठग के पास चला जाता है पर्सनल डाटा फोन में एक बार ये फाइल डाउनलोड हो गई तो आपके फोन में तमाम जरूरी डाटा साइबर ठग के कंट्रोल में चला जाता है. साइबर ठग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आपको बैंक अकाउंट की डिटेल और पर्सनल जानकारी हैक कर सकते हैं.

प्राइवेट वीडियोज पोस्ट करना है अपराध सोशल मीडिया पर फेक वीडियोज के लिंक को शेयर करना भी अपराध की श्रेणी में आता है. आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इस तरह के अश्लील कंटेंट को पोस्ट करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. अगर कोई दूसरी बार ऐसा कंटेंट शेयर करता है तो 5 साल की जेल हो सकती है.

