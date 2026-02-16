12 Minute Viral Video: एंजल नुजहत के 'प्राइवेट वीडियो' का लिंक लेकर आया मुसीबत, ना करें ये काम वरना हो सकती है जेल!

सोशल मीडिया पर आया '12 मिनट का वीडियो'
सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे काम से ज्यादा खराब काम के लिए किया जा रहा है. बीते कुछ महीनों से प्राइवेट वीडियो की बाढ़ आ गई है. दिलचस्प बात ये है कि इनमें से अधिकतर वीडियोज फेक है और उनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स भी इन वीडियोज पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और नुकसान उठाते हैं. अब एंजल नुजहत के नाम पर 12 मिनट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसको लेकर काफी चर्चा हो रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह से वीडियोज के लिंक पर क्लिक करने से ना सिर्फ आपकी निजी जानकारी लीक होगी बल्कि इन वीडियोज को शेयर करने पर आपको जेल की सजा हो सकती है.