सुपरस्टार बनने की रेस से कैसे बाहर हुआ ये एक्टर? Dhurandhar 2 समेत इन 6 ब्लॉकबस्टर को मारी लात, बर्बाद किया किंग बनने का मौका

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सुपरस्टार बनने की रेस से कैसे बाहर हुआ ये एक्टर? Bollywood Actor Rejected 6 Big Films: इन दिनों चारों तरफ बस आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की ही चर्चा है. ऐसे में इस फिल्म से जुड़ी एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं. वहीं अब खबर है कि, इस मूवी के लिए इंडस्ट्री के एक जाने-माने एक्टर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस ठुकरा दिया. हालांकि, ये पहली बार नहीं था जब हीरो ने किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को लात मारी थी. 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Movie) से पहले भी हो 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ठेंगा दिखा चुका है.

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कौन है ये एक्टर? दरअसल, हम बात कर रहे हैं 69 की उम्र में अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहने वाले एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) की, जो दशकों से अपने फैंस को अपनी एक्टिंग से एंटरटेन कर रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी है, लेकिन अनिल ने 6 ऐसी फिल्मों को लात मारी है, जो उन्हें बॉलीवुड का किंग बना सकता है. तो चलिए एक नजर उन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट पर डालते हैं.

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अनिल कपूर ने 'धुरंधर 2' को क्यों किया रिजेक्ट? हाल ही में DNA इंडिया से हुई बातचीत में अनिल कपूर ने बताया था कि, उन्हें आदित्य धर ने 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) में एक कैमियो रोल ऑफर किया था. उनका रोल छोटा था, लेकिन फिल्म में अहम था. हालांकि, एक्टर ने अपनी शूटिंग डेट्स किसी और फिल्ममेकर को दी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें 'धुरंधर 2' को मना करना पड़ा.

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'बाजीगर' की पहली पसंद नहीं थे Shah Rukh Khan सिर्फ 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ही नहीं अनिल कपूर (Anil Kapoor) इसके अलावा भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ठुकरा चुके हैं, जिसमें शाहरुख खान की 'बाजीगर' (Baazigar) भी शामिल है. बता दें कि, शाहरुख से पहले ये मूवी अनिल कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन एक्टर को फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की लगा और उन्होंने इसे ना कर दिया और बाद में इसी मूवी ने शाहरुख खान का करियर बना दिया.

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इस हॉरर फिल्म को लात मार चुके हैं Anil Kapoor 1 फरवरी 2002 में रिलीज हुई सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म 'राज' (Raaz) तो उस दौर के सभी लोगों की फेवरेट थी आज भी इसके गाने हर किसी की प्ले लिस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, ये मूवी डीनो मोरिया से पहले अनिल कपूर को ऑफर हुई थी? एक्टर ने मना करने के बाद ये डीनो की झोली में आ गिरी और इसने एक्टर की जिंदगी बना दी.

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अनिल कपूर ने क्यों ठुकराया था 'चांदनी' का ऑफर? यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक और म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म 'चांदनी' (Chandni) साल 1989 में रिलीज हुई थी. ये मूवी उस समय न सिर्फ ब्लॉकबस्टर थी बल्कि, इसने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था. इसमें ऋषि कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म भी पहले अनिल कपूर को ऑफर हुई थी. लेकिन अनिल ने ये फिल्म इसीलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उनके कैरेक्टर को हादसे के बाद ज्यादातर समय व्हीलचेयर पर बिताना था.

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ओल्ड कैरेक्टर बना 'सूर्यवंशम' के रिजेक्शन का कारण आपको बता दें कि, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'सूर्यवंशम' (Suryavansham) भी बिग बी से पहले अनिल कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन एक्टर ने इस मना कर दिया था. अनिल ने इसे ओल्ड कैरेक्टर की वजह से रिजेक्ट किया था और ये बाद में ब्लॉकबस्टर बनी.

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