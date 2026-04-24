क्या सच में प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे ओम पुरी? सीमा कपूर ने पकड़ा था रंगे हाथ

जब पत्नी के होते हुए Om Puri ने चलाया किसी और के साथ चक्कर
ओम पुरी एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब उन्होंने अपनी बहन का दर्द जमाने के सामने बयां किया था. इस दौरान अन्नू कपूर ने दावा किया था कि ओम पुरी उनसे डरते थे क्योंकि उन्होंने सीमा कपूर को धोखा दिया था. ये पहली बार है जब अन्नू कपूर ने जमाने के सामने इस तरह से ओम पुरी के बारे में बात की है. हालांकि इससे पहले सीमा कपूर इस बारे में खुलकर बयानबाजी कर चुकी हैं. सिद्धार्थ कनन के ही इंटरव्यू में सीमा कपूर ने बताया कि कैसे प्रेग्नेंसी के दौरान उनको धोखा दिया था. ये घटना याद करते हुए सीमा कपूर काफी इमोशनल हो गई थीं.