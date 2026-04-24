क्या सच में प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे ओम पुरी? सीमा कपूर ने पकड़ा था रंगे हाथ

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जब पत्नी के होते हुए Om Puri ने चलाया किसी और के साथ चक्कर ओम पुरी एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब उन्होंने अपनी बहन का दर्द जमाने के सामने बयां किया था. इस दौरान अन्नू कपूर ने दावा किया था कि ओम पुरी उनसे डरते थे क्योंकि उन्होंने सीमा कपूर को धोखा दिया था. ये पहली बार है जब अन्नू कपूर ने जमाने के सामने इस तरह से ओम पुरी के बारे में बात की है. हालांकि इससे पहले सीमा कपूर इस बारे में खुलकर बयानबाजी कर चुकी हैं. सिद्धार्थ कनन के ही इंटरव्यू में सीमा कपूर ने बताया कि कैसे प्रेग्नेंसी के दौरान उनको धोखा दिया था. ये घटना याद करते हुए सीमा कपूर काफी इमोशनल हो गई थीं.

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सीमा कपूर ने सालों पहले तोड़ी थी चुप्पी सीमा कपूर ने बताया था, शादी के बाद सब ठीक चल रहा था. हालांकि विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी को उनके अफेयर के बारे में पता था. किसी ने भी मुझे भनक नहीं लगने दी. मुझे इन सब बातों के बारे में बहुत बाद में पता चला.

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प्रेग्नेंट पत्नी को दिया Om Puri ने धोखा आगे सीमा ने बताया, प्रेग्नेंसी के दौरान मुझे समझ आया कि वो मुझे तलाक देने के लिए बहुत सीरियस थे. जब मैं दिल्ली से मुंबई आई तो उन्होंने अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया. मुझे कुछ लव लैटर्स मिले. मैं दंग रह गई. मैं उनको तलाक नहीं देना चाहती थी भले ही उनका अफेयर की क्यों न हो.

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सीमा कपूर की आंख में आए आंसू सीमा ने आगे कहा, मुझे प्रेग्नेंसी में ये सब देखना पड़ रहा था. उनको पता था कि मैं मां बनने वाली हूं फिर भी वो नंदिता के साथ रहने जा रहे थे. वो बहुत शराब पीते थे.

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सीमा कपूर को होता है आज भी इस बात का दुख सीमा कपूर ने कहा, आए दिन घर में हंगामा होता है. ऐसे में एक दिन मैंने घर छोड़ दिया. उनको मेरे जाने का जरा भी फर्क नहीं पड़ा. इस बात का मुझे आज भी दुख होता है.

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ओम पुरी ने भेजे सीमा कपूर को रुपए मेरे पास आने के बदले उन्होंने अपने सेकेट्री के हाथ पच्चीस हजार रुपए भिजवाए थे ताकि मेरी प्रेग्नेंसी निकल जाए. ये रुपए देते हुए उनके सेकेट्री ने कहा था कि मेरी सैल्फ रिस्पैक्ट ही मुझे तबाह कर रही है.

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जब टूटा सीमा कपूर का दिल आगे सीमा कपूर ने कहा, प्रेग्नेंसी एक ऐसा समय होता है जब आपको अपने पति की सबसे ज्यादा जरुर होती है. उस समय मैं अकेली थी. एक औरत के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता.

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