'हीरो संग किसिंग सीन करने में हीरोइन को नहीं होती दिक्कत', जब इस एक्टर ने दिया था विवादित बयान

एक्टर के साथ किसिंग सीन करने पर एक्ट्रेस ने किया था मना

बॉलीवुड इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर अन्नू कपूर 16 फरवरी को अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं. अन्नू कपूर ने अपने लंबे करियर में अलग-अलग तरह के रोल करके फैंस का ध्यान खींचा और उनकी जबरस्त एक्टिंग की काफी तारीफ होती है. हालांकि, वह अक्सर अपने विवादित बयानों के लेकर चर्चा में आ जाते हैं. अन्नू कपूर ने एक बार कहा था कि फिल्म में हीरोइन को हीरो को चूमने में आपत्ति नहीं होती है लेकिन उनके साथ किसिंग सीन करने में हुई थी.