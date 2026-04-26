जब कट बोलने पर भी नहीं रुका तो भागी एक्ट्रेस... तो ऐसे बोल्ड सीन्स का फायदा उठाते हैं एक्टर्स, सामने आया खौफनाक सच

तो ऐसे बोल्ड सीन्स का फायदा उठाते हैं एक्टर्स
बॉलीवुड में बोल्ड सीन्स फिल्मा कोई बड़ी बात नहीं है. लोगों को सिनेमाघरों की तरफ खींचने के लिए अक्सर ऐसे सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है. इतिहास गवाह है कि ऐसे सीन्स की शूटिंग करते हुए कई एक्टर्स अपना आपा खो चुके हैं. ऐसी कई कहानियां लोगों के कानों तक पहुंचीं हैं जिनको सुनकर किसी ने भी होश उड़ सकते हैं. कई बार एक्टर्स ऐसे सीन्स का फायदा तक उठाते हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अनु कपूर ने ये दावा किया है. कुछ समय पहले ही अनु कपूर ने बॉलीवुड में होने वाले बोल्ड सीन्स को लेकर ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे.