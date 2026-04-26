जब कट बोलने पर भी नहीं रुका तो भागी एक्ट्रेस... तो ऐसे बोल्ड सीन्स का फायदा उठाते हैं एक्टर्स, सामने आया खौफनाक सच

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तो ऐसे बोल्ड सीन्स का फायदा उठाते हैं एक्टर्स बॉलीवुड में बोल्ड सीन्स फिल्मा कोई बड़ी बात नहीं है. लोगों को सिनेमाघरों की तरफ खींचने के लिए अक्सर ऐसे सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है. इतिहास गवाह है कि ऐसे सीन्स की शूटिंग करते हुए कई एक्टर्स अपना आपा खो चुके हैं. ऐसी कई कहानियां लोगों के कानों तक पहुंचीं हैं जिनको सुनकर किसी ने भी होश उड़ सकते हैं. कई बार एक्टर्स ऐसे सीन्स का फायदा तक उठाते हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अनु कपूर ने ये दावा किया है. कुछ समय पहले ही अनु कपूर ने बॉलीवुड में होने वाले बोल्ड सीन्स को लेकर ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे.

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Annu Kapoor ने खोली बॉलीवुड की पोल सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में Annu Kapoor ने बताया, बहुत से एक्टर्स बोल्ड सीन्स का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एक्ट्रेस के करीब जा सकें.

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Annu Kapoor ने सुनाया किस्सा Annu Kapoor ने बताया कि एक फिल्म में बोल्ड सीन फिल्माते हुए एक्टर अपना आपा खो बैठा था. मैंने खुद देखा कि वो उत्तेजित हो गया और खुद पर काबू नहीं कर सका.

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जब सेट से उठकर भागी एक्ट्रेस Annu Kapoor ने आगे कहा, कट बोलने के बाद भी वो एक्टर नहीं रुका. ऐसे में एक्ट्रेस घबरा गई. उसे सेट से भागने को मजबूर होना पड़ा. वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी.

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मौके का फायदा उठाते हैं Annu Kapoor Annu Kapoor ने बताया, इस घटना के बाद उस एक्ट्रेस ने खुद को 2 दिनों तक कमरे में बंद रखा था. इससे पता चलता है कि एक्टर्स कैसे मौके क फायदा उठाते हैं.

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Annu Kapoor ने कभी नहीं उठाया फायदा Annu Kapoor ने आगे कहा, सब जानते हैं कि बॉलीवुड में कैसे फायदा उठाया जाता है. हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया. मैंने कभी अपना आपा नहीं खोया. मुझे अपना काम करना अच्छे से आता है.

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अपनी बहन को लेकर Annu Kapoor ने किया था बड़ा खुलासा इस इंटरव्यू में ही Annu Kapoor ने अपनी बहन और ओम पुरी को लेकर बड़े खुलासे किए थे. Annu Kapoor ने दावा किया था कि ओम पुरी ने उनकी बहन को धोखा दिया.

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