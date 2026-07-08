Anshula Kapoor के रिसेप्शन में किसे इशारा करती दिखीं रेखा?

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के रिसेप्शन पार्टी ने इस समय सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के रिसेप्शन में बॉलीवुड की दिग्गज सितारे पहुंचे थे. इस दौरान बॉबी देओल, रितेश देशमुख, जेनिलिया डिसूजा, चंकी पांडे, शनाया कपूर, खुशी कपूर, जाह्नवी कपूर, अनिल कपूर सिद्धार्थ रॉय कपूर और बोनी कपूर का नाम शामिल है. हालांकि इस पार्टी में सारी लाइमलाइट बटोर ले गईं रेखा जो कि देसी अंदाज में अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के रिसेप्शन में पहुंची थीं. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के रिसेप्शन में रेखा ने आग लगा दी. हालांकि इस दौरान रेखा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से फैंस की नजरें उन पर आ थमीं.