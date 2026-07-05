अंशुला कपूर ने दिखाई मेहंदी सेरेमनी की झलक

बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना सूरी की बेटी अंशुला कपूर आने वाली 6 जुलाई को दुल्हन बनने वाली हैं. उनकी शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और इसकी झलक सोशल मीडिया जरिए देखने को मिल रही है. अंशुला कपूर ने अपनी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें फैंस के लिए शेयर की हैं. इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वह काफी खुश नजर आ रही हैं. अंशुला कपूर की मेहंदी फंक्शन में उनकी फैमिली के अलावा करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग पहुंचे थे. वहीं, होने वाले पति रोहन ठक्कर ने अंशुला कपूर को किस करके प्यार लुटाया. उन्होंने लोगों को साथ जमकर फोटो क्लिक करवाई हैं और शेयर की हैं.