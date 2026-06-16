Anupama: घर की जिम्मेदारी छोड़कर गुलछर्रे उड़ाने निकलीं घर की बहू-बेटियां, तस्वीरें देखकर वसुंधरा और लीला को आएगा हार्टअटैक

घर की जिम्मेदारी छोड़कर गुलछर्रे उड़ाने निकलीं घर की बहू-बेटियां

सीरियल अनुपमा की टीआरपी के हाल थोड़े खराब हैं. ऐसे में मेकर्स कहानी को दिलचस्प बनाने में जुटे हुए हैं. यही वजह है जो इस समय सीरियल अनुपमा की कहानी में अंश की लव स्टोरी को शुरू कर दिया गया है. प्रेरणा को पता नहीं कैसे लेकिन अंश से प्यार हो गया था. फैंस को लग रहा था कि अंश का चक्कर जस्सी के साथ चलने वाला है. हालांकि अब मेकर्स ने तो पूरी कहानी को ही बदलकर रख दिया है. जल्द ही सीरियल अनुपमा में अंश और प्रेरणा की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं. इसी बीच अंश और प्रेरणा एक बैचलर पार्टी का आयोजन करने वाले हैं. इस पार्टी में परिवार के सारे लोग खूब धूम मचाने वाले हैं.