Anupama 9 Maha Twists: पाखी की जिंदगी में तूफान बनकर लौटेगा अधिक, दिवाकर के अरमानों पर फिरेगा पानी

अनुपमा की कहानी में होने वाली है किसकी वापसी
सीरियल अनुपमा में प्रार्थना का बेबी शॉवर आखिरकार खत्म हो चुका है, बेबी शॉवर की रस्म खत्म होते ही परिवार के लोग मकर संक्रांति का जस्न मनाने में जुट गए हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा और पराग प्रार्थना की वजह से भिड़ जाते हैं. पराग ऐलान करता है कि वो अनुपमा के परिवार से कोई मतलब नहीं रखेगा. ऐसे में प्रार्थना भी अपनी ससुराल वापस जाने का फैसला करती है. अनुपमा की वजह से गौतम का भी पारा हाई हो जाता है. माही गौतम को संभालने की कोशिश करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया बदलाव आने वाला है.