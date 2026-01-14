Anupama 9 Maha Twists: पाखी की जिंदगी में तूफान बनकर लौटेगा अधिक, दिवाकर के अरमानों पर फिरेगा पानी

1/10





अनुपमा की कहानी में होने वाली है किसकी वापसी सीरियल अनुपमा में प्रार्थना का बेबी शॉवर आखिरकार खत्म हो चुका है, बेबी शॉवर की रस्म खत्म होते ही परिवार के लोग मकर संक्रांति का जस्न मनाने में जुट गए हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा और पराग प्रार्थना की वजह से भिड़ जाते हैं. पराग ऐलान करता है कि वो अनुपमा के परिवार से कोई मतलब नहीं रखेगा. ऐसे में प्रार्थना भी अपनी ससुराल वापस जाने का फैसला करती है. अनुपमा की वजह से गौतम का भी पारा हाई हो जाता है. माही गौतम को संभालने की कोशिश करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया बदलाव आने वाला है.

2/10





मकर संक्रांति का जश्न मनाएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा दिन निकलते ही मकर संक्रांति का जश्न मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ निकल जाएगी. यहां पर अनुपमा एक बार फिर से कोठारी परिवार से टकराएगी.

3/10





मकर संक्रांति पर जुड़ने वाले हैं सबके दिलों के टूटे तार मकर संक्रांति आते ही राही-प्रेम, माही-गौतम, राजा परी, किंजल-तोषु के बीच की दूरियां खत्म होने वाली हैं. ये सभी कपल्स मकर संक्रांति पर एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे.

Advertisement

4/10





अनुपमा को आंख दिखाएगी वसुंधरा मकर संक्रांति मनाने के लिए वसुंधरा अपनी सोसाइटी में जाएगी. यहां पर अनुपमा को देखकर वसुंधरा का पारा हाई हो जाएगी. वसुंधरा दावा करेगी कि उसे अपने घर के आंगन में ही मकर संक्रांति मना लेनी चाहिए थी.

5/10





अपनी शादी का ऐलान करेगी पाखी मकर संक्रांति खत्म होते ही पाखी के तेवर बदल जाएंगे. पाखी ऐलान करेगी कि वो दिवाकर के साथ सात फेरे लेने वाली है. ये बात सुनकर राही और अनुपमा दोनों को सदमा लगेगा.

6/10





अधिक की होगी पाखी की जिंदगी में एंट्री खबर आ रही है कि सीरियल अनुपमा की कहानी में अधिक की एंट्री होने वाली है. अधिक के आते ही पाखी के होश उड़ जाएंगे. अधिक आते ही पाखी पर धोखा देने का आरोप लगाएगा.

Advertisement

7/10





राही से दूर होता चला जाएगा दिवाकर अधिक के आते ही दिवाकर की शादी के प्लान पर पानी फिर जाएगा. पाखी दिवाकर के साथ शादी नहीं कर पाएगी. ऐसे में दिवाकर भी राही से दूर हो जाएगा. अनुपमा ऐसे में दिवाकर को फिर से सबक सिखाएगी.

8/10





पराग के आगे आंसू बहाएगी प्रार्थना मकर संक्रांति के जश्न के दौरान प्रार्थना अकेले में पराग से बात करने वाली है. अपने पिता की बेरुखी देखकर प्रार्थना का दिल टूट जाएगा. प्रार्थना अकेले में जमकर आंसू बहाने वाली है.

9/10





माही और गौतम चलेंगे चाल माही और गौतम फैसला करेंगे कि वो हर हालत में प्रार्थना के बच्चे को हासिल करके रहेंगे. गौतम ऐलान करेगा कि वो अपने बच्चे को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगा.

Advertisement

10/10



