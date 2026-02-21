Anupama 9 Maha Twists: जलालत की होंगी हदें पार... अनुपमा से बदला लेने लौटेगा अनुज का जुड़वां भाई, बुढ़ापे में देगा दर्द

1/10





अनुपमा की कहानी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा भूचाल सीरियल अनुपमा में इस समय लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं. अनुपमा की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स बड़े बदलाव कर रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चलता है कि बापूजी अपने दोस्त के घर में घुसने में अनुपमा की मदद करते हैं. अनुपमा चुपके से टीना के किचेन में बैठ जाएगी. यहां पर अनुपमा की मुलाकात मनप्रीत से होगी. मनप्रीत से मिलने के बाद अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने को है. अनुज की फिर से सीरियल अनुपमा में दस्तक होने वाली है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ...

बापूजी के साथ मंदिर जाएगी अनुपमा रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, बापूजी मनप्रीत से मिलने के बाद अनुपमा के साथ मंदिर जाएंगे. अनुपमा यहां पर एक औरत से टकराने वाली है. अनुपमा को नहीं पता चलेगा कि ये औरत दिवाकर की पत्नी है.

दिवाकर बनाएगा अनुपमा को बेवकूफ दिवाकर अनुपमा से छिपने की कोशिश करने वाला है, अनुपमा को एक बार के लिए लगेगा कि उसने दिवाकर को देखा है. हालांकि अनुपमा उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी.

दिवाकर को रंगे हाथ पकड़ेगी अनुपमा जल्द ही अनुपमा को शक यकीन में बदलने वाला है. अनुपमा दिवाकर के हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी. जल्द ही अनुपमा को पता चल जाएगा कि कैसे दिवाकर पाखी को पागल बना रहा है.

पराग को लगने वाला है झटका जल्द ही पराग को पता चलेगा कि उसके घर में पड़े गहने गायब हो गए हैं. इस चोरी का इल्जाम माही राही पर लगाने वाली है. माही का ये आरोप घर में भूचाल आ जाएगा.

पराग के हाथ लगेगी सफलता पराग घर आते ही सबको बताएगा कि उसके हाथ एक बड़ी डाल लग गई है. इस दौरान अपनी वसीयत के बारे में भी बात करेगा. पराग दावा करेगा कि वो अपने बच्चों के नाम सब कुछ करना चाहता है.

अमीर बनने वाली है अनुपमा अनुपमा टीना के घर में घुसने के लिए अमीर बनने वाली है. अर्जुन और टीना पैसे देखकर दिमाग खराब हो जाएगा. जल्द ही अनुपमा पैसे के दम पर दोनों को सबक सिखाने वाली है.

अनुज के जुड़वां भाई से टकराएगी अनुपमा इसी बीच अनुपमा अनुज से टकराने वाली है. जल्द ही अनुपमा को इस बात का एहसास होगा कि ये लड़का अनुज नहीं बल्कि उसका जुड़वां भाई है. ये बात जानकर अनुपमा चौंक जाएगी.

अनुपमा पर आने वाली है मुसीबत अनुज के इस भाई की वजह से अनुपमा पर मुसीबत आने वाली है. ये लड़का अनुपमा से अनुज की मौत का बदला लेने वाला है. वहीं अनुपमा बार बार अनुज को याद करेगी.

