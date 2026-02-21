Anupama 9 Maha Twists: जलालत की होंगी हदें पार... अनुपमा से बदला लेने लौटेगा अनुज का जुड़वां भाई, बुढ़ापे में देगा दर्द

अनुपमा की कहानी में आएगा अब तक का सबसे बड़ा भूचाल
सीरियल अनुपमा में इस समय लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं. अनुपमा की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स बड़े बदलाव कर रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चलता है कि बापूजी अपने दोस्त के घर में घुसने में अनुपमा की मदद करते हैं. अनुपमा चुपके से टीना के किचेन में बैठ जाएगी. यहां पर अनुपमा की मुलाकात मनप्रीत से होगी. मनप्रीत से मिलने के बाद अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने को है. अनुज की फिर से सीरियल अनुपमा में दस्तक होने वाली है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ...