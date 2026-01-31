Anupama 9 Maha Twists: अपने आलीशान घर में अकेली सड़ेगी रजनी, पीछे पड़ेगा अनुपमा का भूत

1/10





एक बार फिर बहरूपिया बनेगी अनुपमा सीरियल अनुपमा में कहानी समय के साथ उलझती चली जा रही है. अनुपमा और रजनी का झगड़ा पूरी मुंबई का मुद्दा बन चुका है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा की हरकतें देखकर रजनी का दिमाग खराब हो जाता है. रजनी को समझ नहीं आता है कि वो कैसे अनुपमा से डील करे. ऐसे में वो अपने बेटे को भड़काती है. वरुण को रजनी अनुपमा की जान लेने के लिए बोलती है. वरुण भी अपनी मां की बातों में आ जाता है. वरुण अनुपमा को कमरे में जलाने की कोशिश करता है. वरुण को पता नहीं होता है कि उस कमरे में अनुपमा नहीं बल्कि प्रेरणा है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

प्रेरणा की जान बचाएगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा को पता चलेगा कि उसके घर में आग लगाई गई है. ऐसे में प्रेरणा को बचाने के लिए अनुपमा खुद ही आग में कूदने वाली है.

राही की बाहों में बेहोश होगी अनुपमा अनुपमा भगवान कृष्ण की तस्वीर की मदद से प्रेरणा की जान बचाने वाली है. ऐसा होते ही अनुपमा बेहोश हो जाएगी. राही अपनी मां को अपनी बाहों में भर लेगी.

अनुज से शिकायत करने वाली है अनुपमा बेहोशी की हालत में अनुपमा को अनुज दिखाई देने वाला है. अनुज को देखकर अनुपमा रोना शुरू कर देगी. अनुपमा अनुज से रजनी की शिकात करेगी. अनुपमा कहेगी कि रजनी कल चॉल तोड़ देगी.

अनुपमा को होंगे भगवान के दर्शन इस दौरान अनुपमा को भगवान के दर्शन होने वाले हैं. अनुपमा भगवान को देखकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी. इसी बीच अनुपमा को आग के बीच में भगवान की एक तस्वीर दिखेगी. इस तस्वीर की मदद से ही अनुपमा प्रेरणा को बचा ले जाएगी.

अपनी मां को कोसेगा वरुण वरुण रजनी को बताएगा कि प्रेरणा उस आग में फंस गई है. ये बात सुनकर रजनी रोना शुरू कर देगी. वरुण सारे फसाद की जड़ रजनी को बताने वाला है.

अपने घर में अकेली सड़ने वाली है रजनी रजनी को वरुण और भारती छोड़कर जाने वाले हैं. ऐसे में रजनी अपने ही घर में पूरी तरह से अकेली पड़ने वाली है. रजनी अपने घर में बैठकर खूब आंसू बहाने वाली है.

भूत बनकर रजनी के पास जाएगी अनुपमा होश में आते ही वरुण अनुपमा को पूरी बात बताने वाला है. अनुपमा भी रजनी को सबक सिखाने का फैसला करने वाली है. अनुपमा भूत बनकर रजनी के घर पहुंच जाएगी.

रजनी को सबक सिखाएगी अनुपमा रजनी को लगेगा कि अनुपमा मर चुकी है. ऐसे में वो अनुपमा के छलावे को सही समझ बैठेगी. गलती से अनुपमा को रजनी सारा सच रो रोकर बताने वाली है. अनुपमा को इसी के साथ रजनी के खिलाफ सबूत मिल जाएगा.

