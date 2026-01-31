Anupama 9 Maha Twists: अपने आलीशान घर में अकेली सड़ेगी रजनी, पीछे पड़ेगा अनुपमा का भूत

एक बार फिर बहरूपिया बनेगी अनुपमा
सीरियल अनुपमा में कहानी समय के साथ उलझती चली जा रही है. अनुपमा और रजनी का झगड़ा पूरी मुंबई का मुद्दा बन चुका है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा की हरकतें देखकर रजनी का दिमाग खराब हो जाता है. रजनी को समझ नहीं आता है कि वो कैसे अनुपमा से डील करे. ऐसे में वो अपने बेटे को भड़काती है. वरुण को रजनी अनुपमा की जान लेने के लिए बोलती है. वरुण भी अपनी मां की बातों में आ जाता है. वरुण अनुपमा को कमरे में जलाने की कोशिश करता है. वरुण को पता नहीं होता है कि उस कमरे में अनुपमा नहीं बल्कि प्रेरणा है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.