Anupama 9 Maha Twists: रजनी को कोर्ट में घसीटेगी अनुपमा, चॉल में मचेगा कोहराम

अनुपमा की कहानी में आने वाली है रजनी की शामत
सीरियल अनुपमा में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. अनुपमा को समझ ही नहीं आ रहा है कि रजनी ने उसके साइन बिना बताए कैसे ले लिए. अब अनुपमा अपनी उस गलती को सुधारने में लगी हुई है जो उसने की ही नहीं है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को देखकर पराग का दिल पसीज जाता है. ऐसे में पराग रजनी को मामले को तूल न देने के लिए कहता है. वहीं अनुपमा एक बार फिर से रजनी पर भड़क जाती है. बुल्डोजर के जाते ही अनुपमा रजनी के घर पहुंच जाती है. रजनी के घर पर अनुपमा की खूब बेइज्जती होने वाली है. रजनी अनुपमा को घर से निकालकर बाहर फेंक देगी.