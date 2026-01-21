Anupama 9 Maha Twists: रजनी को कोर्ट में घसीटेगी अनुपमा, चॉल में मचेगा कोहराम

1/10





अनुपमा की कहानी में आने वाली है रजनी की शामत सीरियल अनुपमा में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. अनुपमा को समझ ही नहीं आ रहा है कि रजनी ने उसके साइन बिना बताए कैसे ले लिए. अब अनुपमा अपनी उस गलती को सुधारने में लगी हुई है जो उसने की ही नहीं है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को देखकर पराग का दिल पसीज जाता है. ऐसे में पराग रजनी को मामले को तूल न देने के लिए कहता है. वहीं अनुपमा एक बार फिर से रजनी पर भड़क जाती है. बुल्डोजर के जाते ही अनुपमा रजनी के घर पहुंच जाती है. रजनी के घर पर अनुपमा की खूब बेइज्जती होने वाली है. रजनी अनुपमा को घर से निकालकर बाहर फेंक देगी.

रजनी से झगड़ा करेगी अनुपमा सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा रजनीसे सवाल करेगी कि उसने अपनी सहेली को क्यों धोखा दिया. रजनी दावा करेगी कि वो बचपन से अनुपमा से जलती है.

अपने मरे हुए पति को कोसेगी रजनी रजनी बातों ही बातों में अनुपमा को बताएगी कि वो शादी के बाद कितना परेशान थी. रजनी बताएगी कि कैसे उसने अपने पति की जान लेकर सत्ता हासिल की है.

अनुपमा को सच बताएगा पराग रजनी अनुपमा को अपने घर से बाहर निकाल देगी. जिसके बाद पराग अनुपमा से मिलने जाएगा. पराग अनुपमा को बताएगा कि इस पूरे खेल में उसका कोई हाथ नहीं है और उसे भी बेवकूफ बनाया गया है.

रजनी के खिलाफ एफआईआर करवाएगी अनुपमा इसी बीच अनुपमा थाने में जाकर बैठ जाएगी. अनुपमा फैसला करेगी कि वो रजनी को जेल भेजकर रहेगी. हालांकि रजनी का नाम सुनकर पुलिसवालों की भी हालत खराब होने वाली है.

अनुपमा को चैलेंज करेगी रजनी थाने में रजनी अनुपमा को दमकी देने पहुंच जाएगी. रजनी दावा करेगी कि अनुपमा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. रजनी पहले अनुपमा से सबूत मांगने वाली है. ऐसे में पुलिस भी चुप होकर बैठ जाएगी.

अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी रजनी अनुपमा को हराने के लिए रजनी गलत तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाली है. रजनी अनुपमा का जीना हराम कर देगी. वहीं अनुपमा भी चॉलवालों के साथ मिलकर रजनी के पीछे पड़ जाएगी.

अनुपमा को चॉल से निकालेंगे लोग चॉल के लोग पहले को अनुपमा पर बहुत गुस्सा होने वाले हैं, लोग अनुपमा को चॉल से जाने के लिए कह देंगे. हालांकि बाद में चॉल के लोग भी अनुपमा को सपोर्ट करने वाले हैं.

ये कसम खाने वाली है अनुपमा अनुपमा कसम खाएगी कि वो हर हालत में रजनी को सबक सिखाकर ही दम लेगी. अनुपमा रजनी के खिलाफ सबूत जमा करने वाली है. इस काम में राही और प्रेम भी अनुपमा की मदद करेंगे.

